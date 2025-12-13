為抵擋立院藍白人數優勢 傳綠營「換掉柯建銘」換綠白合作

立法院朝小野大，藍白持續挾著人數優勢推動各項修法，為了解決執政困境，傳出民進黨高層研擬用撤換黨團總召柯建銘作為交換條件，換取綠白合作空間。但遭民進黨團幹部立刻駁斥，反酸藍白借此破壞執政黨合諧，在野陣營也回應，藍白合作有一定默契，要民進黨省省吧。

大罷免後綠撤換總召不成 柯建銘立院退居2線

無共識法案在藍白人數優勢下接二連三通過，立法院朝小野大，賴政府陷入執政困境，尤其本會期明明是預算會期，總預算卻遲遲還沒付委。傳出民進黨高層都對立院黨團戰力薄弱頗有微詞，為力求突圍，疑似還搬出民進黨團萬年總召柯建銘作為交換條件！

廣告 廣告

大罷免大挫敗後，柯建銘親自道歉，但當時已掀起黨內派系連署，要求撤換總召，即便最後沒換成，柯建銘在這會期明顯退居二線。因此有媒體報導，綠營黨團戰力大幅下降，高層研擬用「換下柯建銘」當作條件，盼能開啟綠白合作契機，以改變現有立院結構。

綠白同駁傳聞 鄭麗文：綠營家務事不要扯在野

民進黨立院黨團書記長陳培瑜痛批這傳聞根本就是空穴來風，是在野黨見縫插針，想要破壞執政黨黨團的和諧；民眾黨主席黃國昌則要民進黨「省省吧」，用廉價的政治放話是無用的手段，以掩飾自己的無能。

綠白不約而同駁斥傳聞，但到底哪方放消息仍不知，不過藍營也加入戰局，國民黨立委李彥秀諷刺，藍白在立院的議題合作已有相當的默契，今天朝野政治僵局的問題核心，還是在民進黨中央；國民黨主席鄭麗文也喊話，下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不要把在野黨給捲進來。綠營想瓦解在野合作、改變立院戰局，恐怕行不通。

台北／蔡昀彤、黃偉財 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

萬年總召誕生？藍刪總召「連任1次最長2年」內規 傅崐萁有望爭連任

柯志恩宣布角逐高雄市長！旗津掛首面競選看板 主視覺黃色不見藍黨徽

休旅車晚間衝撞立院！ 肇事駕駛竟是柯建銘司機