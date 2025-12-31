為拍照丟命！男大生斷崖邊拍照失足 墜70米約20層樓高懸崖落海身亡

大陸中心／陳佳鈴報導

一名來自廣州的21歲黃姓大學生，在與同學登山遊玩期間，疑為了捕捉美景拍照不慎失去平衡失足，從約70米高的懸崖山頂墜落海面。(圖/小紅書)

香港西貢著名地標破邊洲今（31）日發生墜崖慘劇！一名來自廣州的21歲黃姓大學生，在與同學登山遊玩期間，疑為了捕捉美景拍照不慎失去平衡失足，從約70米高的懸崖山頂墜落海面。儘管水警及消防迅速趕抵將其救起，但因傷勢過重，隨後證實不治。

據了解，死者黃男今日與三名同學相約前往西貢破邊洲遊玩。上午10時18分左右，眾人行經「撿豬灣2號觀景台」附近。黃男疑因被現場壯麗的風景吸引，為了選取更好的角度拍照，不斷靠近陡峭的懸崖邊緣，卻在過程中疑似失足失去平衡，瞬間從約20層樓高的懸崖摔落地面並墜入海中。

目擊好友見狀大驚失色，隨即向警方報案求救，甚至有路過網友將事發後現場搜救的圖片上傳至「小紅書」，引發大眾關注。

警方火速趕往案發海域，在海面發現黃姓男大生將其救起。救護人員初步檢查發現，黃男後腦出現嚴重骨折，身上亦有多處因摩擦撞擊導致的傷痕，明顯死亡。

破邊洲以宏偉的六角形岩柱景觀聞名，但部分地段地勢險要且缺乏護欄。(圖/小紅書)

破邊洲以宏偉的六角形岩柱景觀聞名，但部分地段地勢險要且缺乏護欄。警方調查後認定案件並無疑點，初步判定為失足墜崖意外，但詳細死因仍有待法醫驗屍後確認。

