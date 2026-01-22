為拍美照飛簷走壁！ 太管處出手：違規最高罰3000元

近日強烈大陸冷氣團來襲，合歡山武嶺吸引大量遊客前來追雪。然而，近期部分遊客為了拍攝「網美照」，無視安全規範，冒險攀爬武嶺亭後方的陡峭山壁。太管處與保七總隊第九大隊宣布，即日起將加強聯合稽查與宣導，對違規行為進行嚴格取締，最高可處3000元罰鍰。

近期部分遊客為了拍攝「網美照」，無視安全規範，冒險攀爬武嶺亭後方的陡峭山壁。（圖／ 太管處提供 ）

太管處近日接獲多起通報，指出武嶺停車場上方岩壁成為違規熱點。由於部分岩壁凹陷處仍有殘雪與霧淞景觀，吸引遊客跨越護欄，徒手攀爬幾近垂直的峭壁，只為拍攝與積雪合影的照片。此外，本月8日還發現有民眾在該處違規搭設帳篷進行露營，完全忽視國家公園內不得隨意露營的規範。

太管處副處長林忠衫表示，武嶺位於太魯閣國家公園與林業及自然保育署南投分署的轄區交界，這些違規行為不僅破壞自然景觀與高山生態，更可能因岩石鬆動或腳滑導致墜谷意外。為遏止亂象，管理單位已在現場設立中、英文告示牌，並加強現場巡邏與勸導。

武嶺位於太魯閣國家公園與林業及自然保育署南投分署的轄區交界，違規行為不僅破壞自然景觀與高山生態，更可能因岩石鬆動或腳滑導致墜谷意外。（圖／ 太管處提供 ）

根據《國家公園法》第13條規定，園區內禁止任意攀岩、露營、炊煮、燃放鞭炮及亂丟垃圾。違規者經查證屬實，最高可處3000元罰鍰；若涉及林業用地範圍，則依《森林法》處以1000元以上、6萬元以下罰鍰。

太管處呼籲，合歡山雪景雖美，但高山環境十分脆弱，遊客應遵守「無痕山林」原則，避免為了幾張照片以身試法，甚至危及生命安全。警方與管理處將持續採取強勢作為，還給山林一個安全的遊憩環境。

太管處呼籲，合歡山雪景雖美，但高山環境十分脆弱，遊客應遵守「無痕山林」原則。（圖／ 太管處提供 ）

