為拍美照飛簷走壁！ 太管處出手：違規最高罰3000元
近日強烈大陸冷氣團來襲，合歡山武嶺吸引大量遊客前來追雪。然而，近期部分遊客為了拍攝「網美照」，無視安全規範，冒險攀爬武嶺亭後方的陡峭山壁。太管處與保七總隊第九大隊宣布，即日起將加強聯合稽查與宣導，對違規行為進行嚴格取締，最高可處3000元罰鍰。
太管處近日接獲多起通報，指出武嶺停車場上方岩壁成為違規熱點。由於部分岩壁凹陷處仍有殘雪與霧淞景觀，吸引遊客跨越護欄，徒手攀爬幾近垂直的峭壁，只為拍攝與積雪合影的照片。此外，本月8日還發現有民眾在該處違規搭設帳篷進行露營，完全忽視國家公園內不得隨意露營的規範。
太管處副處長林忠衫表示，武嶺位於太魯閣國家公園與林業及自然保育署南投分署的轄區交界，這些違規行為不僅破壞自然景觀與高山生態，更可能因岩石鬆動或腳滑導致墜谷意外。為遏止亂象，管理單位已在現場設立中、英文告示牌，並加強現場巡邏與勸導。
根據《國家公園法》第13條規定，園區內禁止任意攀岩、露營、炊煮、燃放鞭炮及亂丟垃圾。違規者經查證屬實，最高可處3000元罰鍰；若涉及林業用地範圍，則依《森林法》處以1000元以上、6萬元以下罰鍰。
太管處呼籲，合歡山雪景雖美，但高山環境十分脆弱，遊客應遵守「無痕山林」原則，避免為了幾張照片以身試法，甚至危及生命安全。警方與管理處將持續採取強勢作為，還給山林一個安全的遊憩環境。
其他人也在看
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95則留言
泰國16人新年遊變惡夢！70萬泰銖團費突遭加收 旅客無房可住、腳受傷只有衛生棉止血
歡慶新年之旅成地獄假期！泰國16人家庭日前參加旅行社旅遊團，前往哈爾濱旅行，不過支付70萬泰銖後，原以為可以放心地參加全套行程，未料起飛前，旅行社突告知需墊付離境機票費用20萬泰銖，並承諾於3天內返還；不過收了錢，旅程才剛開始就面臨導遊無法上飛機、一行人航班不一、飯店房間也因旅行社未完成付款程序無法入住，問題不斷；對此，旅行社發布聲明致歉，消費者仍決定向警方報案。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7則留言
韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，但出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定。就有一名網友分享近日在釜山金海機場搭機返台時，因托運行李內放置暖暖包，被安檢人員要求開箱取出，還發現現場也有多名旅客都遭點名，意外引發網友熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車
近期有旅客在釜山金海機場搭機回台時，遇到托運行李大規模開箱檢查事件，主要原因是行李內含暖暖包。網友在社群平台上分享經驗後，引發大量關注與討論。此次事件凸顯韓國機場針對潛在發熱物品的安檢趨嚴，也提醒即將赴韓旅遊的民眾注意行李攜帶規定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
台日機場再次合作「入境事先確認」作業！ 15航線、122航班受惠
為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園國際機場公司20日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘4家國籍航空15條航線、預計122個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4則留言
不只價格太貴！苦苓談「國旅一落千丈」原因很簡單：怎麼可能再來一次
隨著春節連假到來，不少國人都趁著各大航空公司推出優惠之際出國旅遊，然而出國人數與外國遊客來台人數逆差持續擴大，也讓台灣國旅越發不如以往的話題不斷。對此，經常針對時事發表看法的作家苦苓以國內數個知名觀光景點與日本觀光景點作比較，並點出箇中關鍵不在價格，而是「沒人用心留住旅客」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
託運行李破損！地勤教「1動作」救援 回家才發現也可用
大多數人出國旅遊都會託運行李箱，過程中難免發生碰撞，若發現破損該怎麼辦？一名地勤就提醒，在機場拿到行李最好先檢查行李狀況，若有異狀務必在機場內就向該航空公司的櫃台反映，如果等到回家才發現行李受損，則記得要在「拿到行李的隔日起 7 天內」向航空公司行李組申報。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
平菁街櫻花開了！1／27起交管、違停即拖 士林警疏導重點曝
北市士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期在農曆春節前，緋寒櫻將會盛開，預計將會吸引大量人潮，警方將加派警力維持交通。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
阿蘇火山直升機4航線票價、搭乘規則一次看
[NOWnews今日新聞]日本熊本縣阿蘇直升機空拍行程，深受旅客喜愛，20日有國人搭乘的直升機失聯再次引發關注。阿蘇火山直升機行程是什麼？路線分哪幾種？《NOWNEWS今日新聞》整理重點一次看。阿蘇火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場
近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注
日本熊本縣阿蘇山發生觀光直升機失聯事故，兩名台灣籍遊客及一名日籍駕駛在昨日的觀光飛行中失聯，警消雖已發現嚴重損毀的機體，但人員仍生死未卜。這起突發的慘劇不僅震撼了正值巔峰的熊本旅遊市場，更在台灣社群引發巨大哀戚與關注。隨著搜救工作因火山氣體濃度超標而受阻，兩名國人的安危此刻牽動著無數家屬的心。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
等無船入港！三井海洋富士號取消靠泊 台中港苦陷7年郵輪魔咒
冷氣團接力報到，頂級遊輪三井海洋富士號原計畫今（22）日駛進台中港，船東方面前天臨時通知，因天候及陣風過強等因素因素取消進港，讓苦等郵輪近7年的台中港再度「等無船」；台中港務分公司指出，已提前3個月準備迎接郵輪，可惜天公不作美，今年預計有4月島嶼天空號、6月奧德賽號及10月世界號郵輪靠泊。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
冬日的花季浪漫 搭北捷賞梅賞櫻免塞車！5大熱門景點推薦
當冷空氣拂過城市街角，梅花與櫻花也輪番登場，讓冬日尾聲染上一片柔軟的粉與白，搭上北捷就能輕鬆參與這場「城市花見散策」。從士林官邸的清雅梅景、平菁街42巷與內湖樂活公園的一月底櫻花盛放，到中正紀念堂與逸仙公園的古蹟花海，串起冬季最浪漫的風景，在城市裡，慢慢走進屬於冬日的花季時光。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美國旅遊貴到吃不消 華人精算發現歐洲竟更省錢
機票、酒店、餐飲、租車全面上漲，讓不少華人對美國國內旅遊直呼「吃不消」。有家庭去年赴夏威夷旅遊發現，整體開銷較前一年暴漲...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
託運行李毀損 地勤教3步驟解決 回家才發現也適用
行李箱託運難免碰撞，但如果受損千萬別自認倒楣就算了，一名地勤提醒民眾，拿到行李箱第一步要確認是不是自己的；接著檢查行李箱的外觀狀況，看看輪子、拉桿、外殼是否有明顯損壞，若有異常務必在機場向航空公司反映；如果回家才發現行李受損，原則上可以在7天內向航空公司申報。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
阿蘇直升機墜毀 台遊客憶半年前才搭同一架：火山口強風吹到機身飄移
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生觀光直升機失聯墜毀事故，機上載有 2 名台灣籍遊客與 1 名日籍駕駛，目前生死未卜。阿蘇火山口壯麗的景色吸引無數遊客，搭乘直升機更是熱門行程。一名《鏡報》讀者向本刊透露，不到半年前才剛帶著孩子搭乘過「同一架」直升機，回憶當時山區天氣變化劇烈，飛越火山口時一度遭強風吹襲導致機身飄移，「看到新聞真的嚇到『挫』了一下。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
2026親子飯店推薦：500坪遊樂場、開窗就見長頸鹿、跑車直接開進房...這9家「網友好評」最低下殺48折快搶！寒假過年不踩雷｜問Yahoo就對了
2026寒假即將到來，緊接著農曆過年，無論是寒假小旅行或過年全家出遊，最需要的就是一間不踩雷的親子飯店。小編整理了全台8間「網友超好評」的親子飯店清單，網路訂房享有專案價最低2折起！快把這篇收藏起來，今年就帶孩子把清單一間間住起來！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍芽耳機可以托運嗎？桃機揭正解：恐影響飛航安全
寒假到來加上春節將至，許多民眾會安排假期出國旅遊，不過手提上機、托運行李相關規定多，經常讓一票民眾感到似懂非懂，對此桃園國際機場提醒，很多旅客都知道行動電源不能託運，但其實除了行動電源，大家常用的藍芽耳機、充電盒，也必須隨身攜帶登機，或是放在手提包包裡。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 16則留言
觀光署稱國旅房價下滑！Cheap狠打臉「搞錯對手」：備品先恢復啦
交通部觀光署近日分析，國旅市場並未降溫，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域，轉為「短時多次」的微旅行，針對民眾最有感的房價，觀光署列出數據分析，近兩年房價呈現下滑趨勢。不過網紅「Cheap」鄭才暐指出，國旅最大對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，同時他也呼籲恢復一次性備品，讓民眾能有良好的旅遊體驗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言