為拚流量不要命！夏威夷火山噴發 鏡頭君驚見2網紅擅闖管制區

火山噴發示意圖。圖為夏威夷幾勞亞火山資料照。美聯社



近期夏威夷基拉韋亞火山不斷噴發，火紅岩漿高度達30公尺，景象壯觀也非常危險，直播畫面卻拍到，有兩男闖入管制區，在鏡頭前比出手勢，於距離熔岩咫尺之遙的地方嬉戲，離譜行徑令人傻眼。

據CNN、夏威夷新聞報導，設在哈雷茂茂火山口西北邊緣管制區的即時攝影機，於美國時間週二晚間約11時，拍到兩名男子的影像，一人對著鏡頭比出夏威夷著名的「沙卡」手勢，兩人不斷在該處徘徊，就在千度熔岩的附近。

畫面曝光後，引起討論。架設攝影機的媒體公司負責人埃托雷（Lou Ettore）表示，這類行為多是網紅為了博取點閱率與關注所做的。過去1年內，發現至少9起類似案例，情況也有日漸增加的趨勢。

當初在火山口管制區設立攝影機的目的，是要追蹤火山動向，也讓全世界可以觀賞到珍貴影像，現在卻也成為揪出民眾違規的工具之一。

埃托雷表示，擅闖管制區的違規行為，不僅可能危及自身安全，也可能讓搜救人員面臨不必要的風險，呼籲旅客應遵守國家公園的規定，在安全範圍觀賞火山活動。

