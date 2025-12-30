為拼事業錯過孩子成長，她懊悔「如果…就好了！」丁菱娟：與遺憾和解，是送給50後的禮物





人總會在某些夜深人靜的時刻，我們不斷回想過去某個做錯選擇的時刻，心裡冒出無數個「如果」。如果我當時多一點智慧、多一點勇氣，是不是就會有不一樣的結果？是不是現在的我，會更幸福、更成功？

我們不斷回想過去某個時刻做出的決定，懊惱當時為什麼沒有多一點智慧、多一點耐心，或者再多一點勇氣。心裡總有一個念頭，如果現在的我，可以帶著成熟的智慧和豐富的經驗回到過去，是否可以改寫那些令人遺憾的片段？

有一次演講後，一位聽眾問我會不會因為創業，錯過了小孩相處的時刻，而感到後悔過？因為她自己就是這樣，因為年輕時職業太忙，錯過小孩的成長，令她很愧疚。

我記得我的回答是，「千萬不要自責，因為如果我們回到同一個時空背景，站在相同的年紀，擁有相同的資源與經驗，恐怕做出的決定還是會如出一轍。」

因為每一個決定，都是在當下那個人生階段，用我們擁有的資源、能力與情緒，所做出的最好選擇。

生命每一刻都有限制與條件

人生的真相是現實的，我們永遠無法重回過去。我們無法用當下的智慧，去苛責過去那個不夠成熟的自己，因為生命的每一刻，都有它專屬的限制與條件。

我自己也曾經無數次在心裡想過，如果可以回到年輕時，我會不會選擇少加一點班，多花一點時間陪伴孩子？他們的童年，就那麼幾年，我錯過的，是他們最需要我的時候。

是的，每當看到舊照片，孩子臉上那份天真燦爛的笑容，就像是一面鏡子，照出我當年為工作奔波的身影，也照出我心中隱隱的遺憾。

我當然想過，如果當初創業時能夠稍微減少工作量，多花一些時間陪伴孩子，看著他們一步一步成長，或許親子關係會更親密、更加溫暖。但我也知道，那個時候的我，正在創業的路上打拼。每天早出晚歸，壓力大得無以名狀，為了不讓公司倒下、不讓團隊失望，我只能硬著頭皮往前衝。

那時候的我雖然忙碌，卻從不忘記在睡前趕回家，為孩子講一個睡前故事、親吻他們的小臉、蓋好棉被，再匆匆返回辦公室繼續奮戰。這不是理想的安排，但那是我當時所能給出的全部。

如果真的可以穿越回那個時刻，我想我還是會做出同樣的選擇。因為人生從來不是做選擇題那樣單純，而是充滿了現實的權衡與捨不得。我們不可能在每一刻都活得完美，但我們可以在每一刻都盡力而為。

或許當時我們並不聰明，並不成熟，甚至也有很多盲點與任性。但也正是那些當時的選擇、迷惘與錯誤，讓我們長成了現在這個更懂得愛與珍惜的自己。

與過去和解，是中年人送給自己最好的禮物

與其一遍又一遍地懊悔當年的決定，不如學著感謝那個勇敢前行的自己。每一個選擇背後，都有一個拼命努力、不願放棄的心。那是我們人生的真實面貌，無需粉飾，也不該被責備。

也許我們都無法保證當初的選擇絕對正確，但我希望我們可以肯定地說，那一刻，我們已經盡力了。我們都要相信，當時做的每一個選擇，都是當下我們可以做的最好的努力。無需責怪過去的自己，學會與遺憾和解，才能真正走向成熟與自在。

與過去的自己和解，是我們給自己的最好禮物。

畢竟，生命從來不是要完美地活過，而是要誠實地走過。真正的成長，不是一直回頭看、一直後悔，而是學會對過去說一聲「辛苦你了，謝謝你。」然後繼續往前走。

