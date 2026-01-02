為推動人工生殖法修法 柯文哲赴立院拜會朝野各黨：盼儘速推進

民眾黨前主席柯文哲今（2）日赴立法院推動人工生殖法修法，上午先在民眾黨立院黨團召開記者會，隨後陪同民眾黨立委陳昭姿、黨團總召黃國昌前往國民黨立院黨團大會拜會溝通。柯文哲表示，希望朝野支持相關修法，讓法案能儘速推進。

柯文哲表示，當初他邀請陳昭姿加入民眾黨擔任不分區立委時，對方曾說「畢生有一個心願」，就是推動人工生殖法相關修法，他也因此做出承諾協助推動。柯文哲直言，相關修法「竟然搞了兩年」仍卡關，「到現在都已經火燒屁股」，因此他今天特別到立法院拜會，期盼能盡速處理。

依行程安排，柯文哲在拜會國民黨立院黨團後，預計將逐一前往各辦公室拜會衛環委員會委員；在民進黨方面，柯文哲也預計直接與民進黨立院黨團總召柯建銘進行溝通，希望加快推動相關修法。

