為掩埋廚餘有無鋪防水塑膠布 議員江肇國、副市長黃國榮爆口角

民進黨市議員江肇國(右二)不滿副市長黃國榮不說出「擔心」，兩人爆發口角。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為霧峰掩埋場是否有鋪設不透水塑膠布來埋設廚餘，台中市副市長黃國榮不滿民進黨議員江肇國質詢時不讓他解釋，還罵他跟環保局是「一丘之貉」，兩人爆發口角。

民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、蔡成圭今天在質疑霧峰掩埋場現今雖不再掩埋廚餘，但已出現溢流。

江肇國詢問環保局長陳宏益，霧峰掩埋場有無鋪設不透水塑膠布？陳宏益回答，本來掩埋場底部就有設掩埋場，依照中央指引是要埋設在衛生掩埋場，而衛生掩埋場底部本來就鋪設防水塑膠布。

江肇國說，沒有並不代表可以不用，而且現在已有廚餘水溢流，他改請副市長黃國榮回答，問黃國榮是否擔心？黃國榮要替陳宏益進一步說明，江肇國問黃國榮，「你不擔心嗎？」黃國榮說，「請你讓我說完」，江肇國再說，「你只要說擔不擔心？」黃國榮仍然想要解釋，江肇國說，「全民擔心的事，為何你連擔心講不出口」，根本是「一丘之貉」，什麼爛市府；怒將質詢板子丟在地上。

此時，一向脾氣好的黃國榮聽到「一丘之貉」，生氣用台語回罵，「你講什麼話」，「你不能要我回答，不讓我回答又要我照你的意思回答」，氣到不肯坐下來。

蔡耀頡急忙緩頰，因為大家都很擔心，再次詢問黃國榮不擔心嗎？是否應再加鋪不透水塑膠布？

黃國榮說，原本就有鋪設，若大家擔心，就應該再鋪設。

陳宏益說，下午近3點多，環保局已加覆土，沒有水溢流出來。

副市長黃國榮(左)不滿民進黨議員要他回應又不讓他說，還要依照其要求回應，雙方爆口角。(記者蘇金鳳攝)

