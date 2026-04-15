為提升台南市交通友善環境 黃偉哲指示跨局處推動33項重點工作

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黃偉哲指示，台南市政府道安團隊各小組依工程、執法、教育等3E手段從源頭管理的等33項相關作為積極推動，並於每月道安會報中進行滾動檢討，期能有效降低重大交通事故發生率。（圖／CTWANT攝影組）

台南市政府為提升台南市交通友善環境，及配合行政院中央道路交通安全會報逐年降低交通事故死亡人數7%的政策目標，市長黃偉哲指示，台南市政府道安團隊各小組依工程、執法、教育等3E手段從源頭管理的等33項相關作為積極推動，並於每月道安會報中進行滾動檢討，期能有效降低重大交通事故發生率。

交通局表示，依照中央防治交通事故死亡人數要求，以112年為基期（台南市交通事故死亡人數A1為176人、A30為296人）逐年降低7%為政策目標，因此，台南市政府防範115年的交通事故死亡人數的基準以A1為137人、A30為230人為目標提報中央行政院及交通部逐月管考。

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為達此目標，台南市政府秉持強化事故風險管理及跨局處協作，透過道安會報邀集專家學者針對事故型態、肇事原因及高風險族群進行系統性分析，研擬對應防制作為，並加速推動工程優化、精準執法及教育深化等軟硬體措施整合並進，期能逐步降低交通事故死亡人數。分析114年A30死亡人數增幅由1至8月27.5%，降至全年增幅2.7%；115年1月A30死亡人數24人較112年基期減少6人，降幅20%，顯見相關作為已見成效。

交通局指出，警方於事故熱點路口提高見警率的作法，係依各轄區事故健檢及資料分析結果所採取的精準執法策略，透過重點時段及路口強化違規嚇阻，對降低高風險行為具實質成效，另外關於縣市年度事故下降目標，係依據國家道路交通安全綱要計畫所訂政策目標辦理，各分局訂定之事故防制參考指標，警局依據該目標針對各分局轄區交通特性及歷史數據訂定目標，係期望以內部風險及目標管理機制來要求各分局分工合作，並逐月滾動檢討以期達成最終目標。

交通局表示，交通意外事故成因複雜，市府持續透過事故大數據分析，針對不同區域特性推動分區精準治理，以工程、教育、執法（3E）整合策略為核心，從源頭管理、用路行為及道路環境同步精進，持續強化整體交通安全治理量能。

在具體作為上，工程面持續優化路口行人安全設施、檢討標誌標線及改善視距條件；教育面透過校園、社區及多元宣導活動，加強高齡者、機車族及行人風險意識；執法面則結合警察局推動精準執法，形成整體防制網絡，同時跨局處推動「道路交通安全多元提升計畫」33項重點工作，針對事故型態、肇因及區域特性研擬具體改善措施，並透過道安會報持續追蹤與滾動檢討，期以穩健降低事故風險。

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