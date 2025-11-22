為援交詐騙被騙20萬！男竟偷車搶包連環犯案 警7小時火速逮人

48歲男缺錢失控連偷帶搶，蘆洲街頭凌晨上演「瘋狂奪包記」7小時內就被逮。（圖 ／翻攝畫面）

新北市蘆洲區21日凌晨發生一起離譜搶奪案，48歲劉姓男子因日前疑似遭遇援交詐騙，痛失20多萬元積蓄，陷入缺錢窘境，竟腦中一熱「挺而走險」，決定靠犯案「補洞」，他不但先竊取一輛停放在路邊的機車，接著騎著贓車在蘆洲長安街尋找目標，見一名路人在街上行走，竟直接衝上前搶走手提包，隨後加速逃逸。

蘆洲警分局在凌晨接獲報案後，立即成立專案小組展開追查。警方調閱沿線監視器後，發現犯嫌身穿灰色上衣、騎乘機車快速離開現場，專案小組隨即鎖定車號並發動攔截圍捕。追緝足跡一路延伸至泰山區明志路三段某大樓地下室，但現場只剩被棄置的機車，犯嫌早已逃之夭夭。

警方繼續回頭梳理監視器，結果發現劉男的「犯案流程」荒唐又完整他是先騎自己的機車到蘆洲兒四公園，再趁機偷走另一輛機車，犯案後又把贓車丟在泰山，最後甚至悠哉搭計程車回士林。警方研判他極可能會回到原先停放自家機車的公園取車，於是埋伏守候。

果然，中午時分，劉男現身公園取車，警方立刻一舉上前逮捕。當場查扣遭搶奪的手提包內現金、手機、鑰匙等財物全數起回，經調查確認後，警方將他帶回偵訊，劉男向警方供稱，因遭援交詐騙騙走20多萬，生活陷入困境才會鋌而走險。

蘆洲警分局三民所所長陳奕鈞指出，警方在接獲報案後第一時間迅速成立專案小組，運用科技偵查與監視器比對，快速掌握犯嫌動線與身分，最終在短短7小時內成功將劉男緝捕到案，避免更多無辜民眾受害。全案訊後已依搶奪與竊盜罪嫌將劉男移送新北地檢署偵辦。

