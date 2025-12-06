為搶代理教師缺狂造「部長證書」！台中女被識破 偽造公印文遭起訴

李姓女子為了當上老師，偽造教師證書，台中地檢署依偽造公印文罪起訴。資料照片

台中1名李姓女子為了順利踏進校園任教，竟動起歪腦筋，直接「自製」教育部中等學校教師證書，連部長的專用印章都敢假冒，妄圖騙過甄試審查。誇張行徑曝光後，台中地檢署已依偽造公印文等罪將她提起公訴。

檢方調查指出，李女從未通過教師檢定，依法也拿不到正式教師資格，但她今年7月想角逐台中某國中的代理教師缺額，竟選擇孤注一擲，自行製作1份看似「官方版」的教師證書。為求逼真，她仿作教育部公文格式、造假部長職章，就連證書編號也一併編上，乍看還真像那麼一回事。

她在繳交甄試資料時，還附上切結書、報名表等文件，信誓旦旦表示「我有合格教師資格」。校方依程序將資料送審，但教育部承辦人一眼瞧見證書格式怪怪的，立即調資料庫比對，果然查無此證書，印章、字型、格式全都對不上。

檢方約談後，李女坦承因屢考不過教師檢定、又急著當老師，才會動念偽造證件「想碰碰運氣」。校方提供的偽造證書、切結書等全被檢方收作證物，證據明確。

檢方指出，李女的行為同時觸犯偽造特種文書與偽造公印文，屬「想像競合」，需從一重處斷，因此依偽造公印文罪嫌起訴。



