為搶停車位爆衝突！2男互嗆瞬間引燃怒火 當街開打、瘋狂撕扯畫面曝

記者林盈君／新北報導

5日中午左右，新北市蘆洲區長榮路7號，發生一起停車打架糾紛，41歲施姓男子駕駛綠色自小客車，37歲蔡姓男子駕駛黑車，2人見到路邊一台車輛要駛離停車格，隨即駕車上前要停入，2人因此發生僵持，過程中，蔡男不斷按喇叭，隨後施男又將車子停入車格，蔡男遂將車子停往前暫停路邊，雙方當街大打出手。

2男因停車位爆發糾紛、當街開打，最後都被警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

根據曝光監視器畫面，當時施男與蔡男停在路邊，都在等一台白色車輛駛離，欲停入空出來的車格，但2人誰也不讓誰，雙方一度僵持，2人爆發激烈口角，最後由施男的綠色自小客車停入。蔡男隨後將車輛駛向前方暫停路邊，下車找施男理論，2人當場扭打成一團，激動地互相揮拳、撕扯，過程都被監視器拍下。

警方獲報後趕抵，立即將雙方分開，由於2人均有受傷，隨即將2男送醫治療，施男（右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫）送往新北市立聯合三重院區；蔡男（頭部、臉部、頸部等多處擦挫傷）送往新光醫院，由員警戒護2人送醫，後續均依傷害罪現行犯帶回偵訊，訊後移送地檢署偵辦。

