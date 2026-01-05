為搶停車格 兩男街頭爆全武行提告傷害全進了警局

cnews204260106a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市蘆洲區長榮路一帶，今（5）日中午12時50分左右，傳出一起街頭鬥毆事件。蘆洲警分局表示，接獲110通報有2名男子，疑為了停車格爆發糾紛，而且在街頭上演全武行互毆。轄區延平派出所員警立即到場處理，除了由員警分別戒護送醫，由於2人都提出傷害告訴，訊後也依傷害罪現行犯，分別移送地檢署偵辦。

蘆洲警分局表示，41歲施姓男子與34歲蔡姓男子，2人分別開車行經長榮路一帶，發現1 個路邊停車格，剛好有車輛即將離開，於是先後開車一前一後靠近停車格，由於雙方都堅持要停車，一度在現場僵持，蔡姓駕駛不斷鳴按喇叭，企圖驅趕施男開車離開，但最後還是被施姓駕駛，開車停進了停車格。

警方表示，蔡姓男子疑心有不甘，將車輛行至前方暫停路邊後，就下車與施姓男子理論，疑因一言不合雙方開始大打出手。直到員警到場制止，但雙方已都有受傷，施男右手拳頭有擦挫傷、左臉頰紅腫，而蔡男則是頭部、臉部、頸部等，有多處擦挫傷，員警分別戒護就醫後，再依傷害罪現行犯，將2人帶回偵訊後移送地檢署偵辦。

照片來源：新北市警方提供

