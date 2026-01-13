為搶台積電產能！ 傳客戶願支付「100%溢價」





全球人工智慧浪潮持續升溫，帶動高階晶片需求急速飆升，晶圓代工龍頭台積電（2330）產能被列為市場最稀缺資源。據科技分析師Jukan在社群平台X上分享的摩根大通（小摩）最新報告指出，部分客戶為確保產能與交期，甚至願意支付高達100％溢價，以加急方式取得晶片。

摩根大通分析師Gokul Hariharan報告指出，AI伺服器、GPU與先進封裝需求推升訂單結構，目前約有近一成訂單屬於「加急件」，其中包含約五成支付50％溢價的「熱單」，以及約五成支付100%溢價（雙倍價格）的「超熱單」，以換取更短交期與更高排程優先權。

根據科技新聞網站《Wccftech》報導，市場普遍認為，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大型客戶為主要推手，尤其輝達產品迭代僅約9個月，必須爭取最快上市時程。

強勁需求同步帶動外資調升財務預測。小摩最新報告上修對台積電2026至2027年營收年增幅至31％與25％，高於市場預期，並預估毛利率可維持在約62％水準，優於市場預期的約60％。該行並預估台積電資本支出將維持高檔，2026至2027年可望提升至約480億至550億美元，以支應產能擴張與AI需求。

報告並預期，台積電在2026年第一季毛利率仍可望維持61％至63％區間，顯示「高溢價＋急單」模式短期仍具支撐力。不過，市場亦關注此模式是否具有長期可持續性，隨著產能逐步開出與供應鏈調整，價格動能是否回落，將成為後續觀察重點。

