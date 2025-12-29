為搶坐捷運優先席 8旬翁與人口角變肢體衝突

為了捷運優先席，80歲的老先生要求讓位。（圖／東森新聞）





這是一個去完社團很累讓過一次「優先席」，想說腳真的痛坐一下好了就被八十歲阿公叫讓坐的故事。另一個阿伯看不慣阿公口中所謂的「我八十歲了欸你們年輕人睡成這樣是怎樣」於是跟這個較為「優先」的阿公吵了起來接著就下車械鬥了。

捷運乘客：「怪怪的老頭子在這邊，XXX。」又為了捷運優先席，80歲的老先生要求讓位，正義感爆發的阿伯出聲嗆老先生。捷運乘客：「這是對的嗎，台灣社會有病嗎。」

起因是一名年輕人，因為社團活動完後很累，就坐在優先席小睡一下，沒想到80歲的老先生要求讓坐，兩位都有年紀的乘客開始對罵。

捷運乘客：「我覺得沒必要是這樣，你最好下車，你好快下車，X，好X出來。」

80歲的老先生發出戰鬥邀請，正義感爆棚的乘客，也跟著下車。捷運乘客：「他們在拚啊。」

只見兩人用雨傘當武器，互相攻擊，最後是在旁人阻止下才停下手來。網友看到影片笑說，這位80歲的老先生手腳挺俐落，能戰鬥應該不太用坐優先席。

