為搶快？ 駕駛疑「闖紅燈」撞飛機車 騎士拋飛摔慘
桃園中壢發生一起嚴重車禍，一名33歲江謝姓男子疑似闖紅燈，與21歲陳姓騎士發生碰撞，導致騎士整個人騰空彈飛後重摔倒地。行車紀錄器畫面顯示，事故發生於下班尖峰時段，當時直行的汽車在燈號轉紅時仍繼續前行，與正準備左轉的機車相撞。所幸騎士僅有多處擦傷，送醫後並無大礙，雙方酒測值皆為0。
這起車禍發生在桃園中壢志廣路的巷口，當時正值晚上6點多的下班尖峰時間，路上車流量相當大。從行車紀錄器畫面可見，當燈號從黃燈準備轉成紅燈時，數輛轎車加速通過路口。就在燈號轉為紅燈的瞬間，陳姓騎士壓線在路口左轉，而對向的江謝姓駕駛也急著想通過路口，快速往前行駛，結果攔腰撞上騎士，使對方當場被撞飛。巨大的撞擊聲嚇到其他經過的駕駛，直到燈號轉變完成後才繼續行駛。
警方獲報後立即趕到現場，發現機車倒在路邊，車身多處毀損，碎片四散滿地，顯示撞擊力道十分猛烈。中壢交通中隊小隊長謝光杰表示，江謝男疑似因闖紅燈，與對向騎乘機車左轉之陳男發生交通事故，致使陳男受有多處擦挫傷，經測試雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍待釐清。從事故畫面可以看出，騎士在黃燈消失前的瞬間急著轉彎，而汽車駕駛同樣想要搶快衝過路口。雙方可能都以為對方會停下來，但就是這種搶快的心態導致兩車撞成一團，雙方都付出了代價。這起事故提醒大家，在十字路口一定不要搶快，應該遵守交通規則，確保行車安全。
