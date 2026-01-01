為搶計程車 酒客互毆空心磚打爆頭賠百萬

為搶計程車，竹縣酒客互毆空心磚打爆頭賠百萬換和解。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣羅姓男子與呂男在卡拉OK喝完酒後，為爭奪計程車而打架，羅男竟持空心磚朝呂男頭部連砸至少16下，將頭打爆且左眼視神經萎縮無法恢復，事後羅男賠償百萬換取和解，新竹地院將他依殺人未遂罪判刑5年6月。

法官調查，羅男與呂男素不相識，113年9月27日凌晨2時，2人都在新竹縣一處卡拉OK飲酒。該店結束營業後，二人在外等待計程車，因爭先搶坐而發生肢體衝突，羅男徒手毆打呂男多下，呂男倒地後，又拿空心磚砸呂男頭部至少16下，另以腳踹踢身體多下後，步行離開現場。

事後呂男因顱內出血、硬腦膜下出血及顏面骨閉鎖性骨折等重傷害，且左眼視神經萎縮無法恢復。

法官審酌羅男僅因爭先搶坐計程車，即持重物朝被害人頭部重擊多下，致其受重傷害，對被害人生命、身體及社會安寧造成巨大戕害，但因以100萬元達成調解，並已依調解內容履行完畢，呂男到庭請法官對被告判處最低刑度之刑，最後依殺人未遂罪判刑5年6月。

