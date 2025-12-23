為擴大掌控農會會員 士林農會前理事長葉文忠4度造假、過戶農地「繳18萬免關」

圖左為士林區農會總幹事曾崇華、圖右前理事長葉文忠。翻攝士林區農會臉書

台北市士林區農會前理事長葉文忠，為了擴大可掌控的農會會員人數，明知名下農地並無實際買賣、贈與真意，仍透過虛偽土地移轉登記方式，製造「人頭農民」取得會員資格。士林地方法院認定，葉文忠4度犯下使公務員登載不實罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，葉文忠曾任士林區農會第13、14屆理事長，與同案被告洪志寶等人，明知相關人員並非實際從事農業，仍以「買賣」、「贈與」名義，將面積不符農民資格的農地多次過戶，藉此讓多名人頭取得農會會員身分。

法院查明，葉文忠先在2020年間，以虛偽買賣方式，將新安段、平等段農地過戶給特定人頭；2024年間再以「贈與」名義，將同一批農地分割登記給多名人士，整體手法高度一致，目的就是「擴大可掌控的會員人數」。

判決強調，相關土地移轉均由不知情的地政士辦理，多名「受贈」人實際未持有土地權狀，權狀全由葉文忠集中保管，進一步佐證實際並無土地處分真意。

法院認定，葉文忠4次犯行時間、對象不同，犯意各別，應分論併罰，最終判處各罪2月有期徒刑，合併執行6月，若易科罰金，以1000元折算一日。考量葉文忠犯後坦承犯行、態度尚可，未認定累犯，但仍認其行為已損害地政登記正確性，量刑不輕。本案為簡易判決，葉已表明願受科刑，全案確定。

值得注意的是，葉文忠不是第一次因農會相關案件挨告。早在2017年2月，他參選士林區農會第13屆理事長時，就被查出疑為了拉攏握有投票權的會員代表曾炳東，先與區農會陳姓前總幹事討論後，再透過曾的兒子、時任區農會信用部主任曾崇華牽線「談條件」，葉方開出承諾：只要曾家支持他勝選，未來就力挺曾崇華出任區農會總幹事。

該案一審時，士林地院依農會法「交付不正利益」罪，判葉文忠有期徒刑5月、陳真梅3月；另依「收受不正利益」罪，判曾炳東、曾崇華各4月。案件上訴後，高等法院二審撤銷原判決，改判曾炳東有期徒刑3月，其餘陳真梅、葉文忠與曾崇華則維持一審判決。



