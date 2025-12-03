為收養孩子買房、延遲登記結婚 兩個爸爸：我不是在做愛心，能成為孩子的依靠充滿感謝！【Yahoo有故事】
你未來的人生藍圖裡，有小孩嗎？有些人求子心切，卻受限於種種因素而不可得，收養便成了一種選擇。雖然費用相對親民，但申請後的評估、配對流程耗時，層層關卡讓不少人卻步。不過，有一對男同性伴侶沒有退縮，他們做足當家長的準備，終於迎來屬於自己的兒子，開啟不一樣的育兒人生。跟著Yahoo新聞的採訪文字，一起來認識「兩個爸爸」阿端與Nilson。
有共識要有小孩 為了收養延遲結婚
阿端與Nilson是一對交往十多年的男同性伴侶，兩人原先只是彼此人生中相伴左右的角色，隨著2019年台灣同性婚姻專法通過，兩人在2020年舉辦婚禮，決定攜手共度餘生。對於有小孩，雙方一開始便有共識，「我們都喜歡小孩，也都同意有小孩，家庭會更完整一些。」不過，男同性伴侶要有小孩，現階段僅能透過代孕或收養兩大管道來達成，幾經評估，阿端與Nilson選擇走收養這條路。
「收養小孩，就是我們2023年才登記的原因」，阿端解釋，當時的時空背景，雖然同婚通過了，但已婚的同性伴侶若想收養，只能由其中一方收養跟他方具有血緣關係的親生子女，無法兩人共同收養完全沒有血緣關係的子女。以男同性伴侶的情況而言，「必須單身身分才能收養，所以我們一開始才沒去登記，就是為了收養。直到2023年法律通過*，我們當時還在跑收養流程，但總算能登記結婚。」
＊司法院釋字第748號解釋施行法第20條，在2023年6月9日修正，擴大了收養對象的範圍，條文中提及，「第二條關係雙方當事人之一方收養他方之子女或共同收養時，準用民法關於收養之規定。」
代孕或收養二選一 朋友經驗成收養推手
提到為何選擇收養，阿端表示，自己和伴侶Nilson曾想過收養以外的代孕選擇，但深入做功課後，發現代孕費用相對高昂。至於收養，阿端不諱言有過猶豫，「最初沒有考慮收養是因為我不確定收養機構對同志伴侶的態度如何？尤其我知道不少收養機構可能有宗教背景，所以當時其實完全沒有想過要接觸。」
說這一席話的阿端，其實已在去（2024）年9月，與伴侶Nilson成功透過收出養媒合單位勵馨基金會，收養現年已2歲半的兒子佑佑，而這一切都源自於朋友的「推坑」。阿端笑著說，剛開始完全不了解收養流程，身邊恰巧有朋友在勵馨基金會收養女兒，也因為朋友的說明，才有機會一窺收養流程及可能遇到的挑戰。
阿端解釋，勵馨基金會一年開放兩梯次收養說明會，每梯次48個人，也就是24對伴侶。開放報名當天要搶名額，若無法報到該梯次，就要再等半年。阿端補充，「因為收養流程需要時間，也必須審核條件，並非想像中容易，朋友建議我們盡早申請，過程中再慢慢思考」。至於本因同志身分卻步的擔憂，也在朋友分享後一併掃除，阿端說，朋友提到同梯中也有同志申請收養，機構的態度相當開放，「尤其當時法律還沒有過，但他們也願意協助同志伴侶做單身收養」。正因有了初步認識也放下心防，阿端和伴侶決定付諸行動，提出收養申請，「當下立刻查時間，決定先搶登記名額。」
確保孩子安穩長大 「買房」展現最大的決心
阿端分享自身經驗指出，社工會評估收養家庭的感情、婚姻及經濟狀況，「他們很看重伴侶間，如何面對生命中的困難與挑戰，所以會透過了解生命歷程，來評估及觀察一對伴侶是否適合收養。當然經濟也是一大考量，但不是那麼絕對，他們沒有要找有錢的父母，主要是評估這對家長，能否提供孩子穩定的成長環境。」
阿端補充，評估期間，除了基本的條件篩選，家長須要參與親職教育課程、社工會到府家訪，伴侶間亦須個別訪談，確保雙方意向一致。過程中，機構也會開會、甚至邀請外部委員進行審查，「用各種方式，評估一個家庭要成為收養家庭合適與否」，光是取得資格就得經過重重把關，阿端直言不容易，但也認同這些都是該做的，因為孩子的未來經不起來來去去的傷害，一旦碰上不適合的家庭，就會造成深遠的影響，前期審慎的考量是絕對必要的。
迎接孩子到來之前，需要做許多前期工作。問及阿端與伴侶做了哪些事前準備？阿端回答，「最大的準備，就是買房吧！」此前，阿端和伴侶一直是租房子，但考量到孩子即將加入兩人的生活，擁有自己穩定的家，好像變成一件重要的事，所以「從買房子一開始，一直到裝潢規畫、環境安全，就把孩子的一切都考量進去了。」
花了兩年才取得收養資格 考量現實媒合只列一條件
「我們花了將近兩年才取得收養資格，取得資格，他才會幫你配對。機構沒辦法讓你選孩子，他們會把手上準備好可出養的孩子，跟所有還在等待配對的家庭進行媒合」，至於媒合方式，阿端解釋，就是由出養家庭和收養家庭提出各自的條件，由機構協助媒合條件最契合的對象，過程中不會看到本人、也不會看到小孩的照片。
阿端表示，「我們能自由列條件，但機構也會詢問理由。假設想要男生，機構就會詢問怎麼想要男生？女生為何不行？」此外，社工們也可能提出各種假設性問題，像是「孩子有癲癇可以嗎？」、「孩子年紀大於5歲可以嗎？」、「若媽媽有輕度智能障礙能接受嗎？」等，各個收養家庭就必須視自身情況談條件。這樣的過程，一方面想增加孩子們找家的機會；一方面也是協助收養家庭，再次釐清各方面的考量。
阿端指出，媒合的過程可長可短，「我們第一個月就有了；但我的同梯，有人整整等了一年」。詢問對於未來的孩子列了哪些條件？阿端說，自己的條件很簡單，就是不要有罕病或罹患無法治癒、一輩子都要花錢的疾病，「我們金錢上或許無法負擔，就是很實際的考量。若一次要花不少錢，但疾病能根治，這個是我們可以接受的。」
緣分牽起父子情 有孩子的生命排序大不同
2024年9月，阿端與Nilson順利配對到孩子，那是個1歲多的男孩「佑佑」。自此，阿端與Nilson有了自己的兒子，「他跟我們很有緣」，阿端說。原來在配對前，阿端與Nilson就討論好孩子的小名要取作「佑佑」；和孩子初相見前十分鐘，才從機構社工口中聽到小朋友本身的小名正是「佑佑」。後來還得知，孩子住的地方跟阿端年輕時住的地方很近。
儘管阿端與Nilson做足了功課，兒子的到來，仍不免造成生活變動。阿端笑說，「這是沒有小孩前萬萬想不到的。」他舉例，「佑佑現在讀幼幼班，因為他有遲緩狀況，需要做早療，所以平常要提早接他做早療才能回家⋯」簡而言之，兩人生命中的排序及比重，轉瞬間都不同了，包含飲食習慣、出門去的地方，要考量的事情也多更多了。
兩個爸爸育兒外界善意以待 僅幼兒園報名碰壁
談及收養到育兒的過程中，是否有遭遇不友善的對待，阿端的第一個反應是否認，「我覺得沒有差別待遇，尤其公部門沒遇過什麼障礙，福利或制度面都一體適用，包含育兒津貼我們都能領到；假如孩子有上學或托嬰，也會給予相應的資源。甚至不少工作人員會特別體諒、關心我們的狀況，我覺得很感動。」
不過，話鋒一轉，阿端也分享兩次被私立幼兒園拒於門外的故事。某次在探訪幼兒園時，一名園長對阿端說，「如果你可以把這（兩個爸爸）當成一個祕密，我就願意接受你們家的孩子。這是大人之間的事情，不要影響到小孩；你們（阿端與Nilson）一起出現的話，就簡單帶過。」阿端說，自己當下有些錯愕，表面上敷衍，但內心知道，「不可能讓孩子在成長過程，覺得這是見不得人的事情，我沒辦法接受。」
另一次參觀幼兒園，碰到態度開明的老師，表示歡迎孩子入園，但返家後他卻接到主任致電告知「沒有名額」，即便阿端解釋，自己是一年後才要帶孩子就讀，主任仍連候補都不協助安排，「我覺得可能是私立幼兒園壓力比較大，家長意見相對較多，校方或許並不想應付其他家長，所以他就這樣講。」
「佑佑有遲緩狀況，我們後來透過特教資源，順利進到公立幼兒園。這所幼兒園態度很開放，也盡力提供各種資源。」阿端坦言，儘管網路上充斥不少惡意言論，但日常生活中仍遇到很多善意，「有些人會特別關心，也覺得我們收養孩子很偉大，我雖然很感動，但心裡清楚我不是在做愛心，是我們比較幸運能有佑佑來當我們的兒子。」
「收養不是奇怪的事」讓孩子知道不一樣也沒關係
聊到佑佑該如何稱呼兩人？阿端表示，已和Nilson討論好，未來佑佑學會說話，要稱呼阿端「Daddy」、Nilson「爸爸」。阿端說，國外有很多以多元家庭（如隔代教養、單親家庭、同志家庭）為主題的繪本，能幫助家長陪伴孩子了解世界。至於未來的教育理念，他希望孩子知道，雖然很多家庭不一樣，但只要有愛就可以是一個家。
兩個爸爸的議題之外，也不免被問到「未來該如何解釋收養」一事。阿端解釋，「他是我們收養的孩子，本身沒什麼好隱瞞的，收養也不是很奇怪的事。我希望能用說故事的方式，讓佑佑慢慢理解整個過程，避免他有一天長到18歲，才疑惑自己是從哪裡來的；若再加上身邊人多嘴雜，反而可能對孩子造成更大的衝擊。」
不過，孩子的成長之路並非只有家長相伴，學校、師長都是要角之一。阿端認為，孩子再長大一些，老師的想法、校方的態度都很重要，「不只是能否正常看待兩個爸爸這件事，而是能否積極地提供孩子覺得自在、認為『不一樣也沒關係』的環境，這是我們未來在教育上會多加考量的關鍵。」阿端一方面希望成為佑佑的堡壘，一方面仍期盼能培養佑佑的韌性，讓佑佑在面對外界的惡意時，有足夠的力量及自信「不當一回事」。
當家長後才發現⋯原來愛可以不斷疊加
或許一般人沒想過，但收養後的親子關係建立，又是另一難題。阿端直言，剛開始收養佑佑，偶爾會冒出「我跟你才認識幾個月，憑什麼幫你決定」的想法，「對於自己是他的家長這件事情，需要一些心理建設，才能慢慢建立起來。」
不過，問及「跟佑佑相處一年多，兒子有沒有哪些舉動，讓你感覺到愛的模樣？」滿心滿眼都是兒子的阿端，先是笑著說，「佑佑遠遠看到我們，會衝過來飛撲在我們身上。他看到別人不一定會笑，常是呆呆的表情，還在思考到底發生什麼事；可是如果我出國跟他視訊，他會笑得很開心，我就可以截很多視訊的圖」，語氣裡洋溢著為人父的幸福。
阿端接著分享，「佑佑平常都睡自己的床，某晚他做惡夢感覺害怕，我在半夢半醒之間，發現他跑來睡在我們兩個中間」。阿端坦言，本以為彼此能自然地擁抱已經很親近，直到那一刻才發覺，親子依附關係還可以透過日常相處一步一步地疊加，「我很驚喜，那種感覺很特別⋯雖然這麼說很老派，但有機會能體驗到親子關係，實質意義上成為佑佑的依靠，我們很幸運也充滿感謝。」
「收養不是做愛心」即便不容易仍鼓勵接住孩子
談到是否鼓勵收養，阿端回答，「很多孩子在等待一個能提供完整有愛的家庭，所以我很鼓勵大家收養。儘管收養過程中，需要把自己的隱私、生活、生命攤開來給他人檢視，除了做足準備，還要證明給別人看，說起來並不容易。不過，育兒路上也會有很多人陪伴你，所以越多人準備好，這些小孩就有越多機會能被接住。」
用阿端的話來說，「收養不是做愛心」。在這段旅程裡，阿端與伴侶Nilson同樣在親子關係中體驗到日益滋長的親密，那是在彼此牽手時、擁抱時、孩子抬頭仰望時，拼湊出最牢固的連結。他們也用行動證明，同志伴侶一樣能全心全意愛著孩子。家從不是由性別定義，而是由愛堆疊；重要的不是「誰」當父母，而是「怎麼」去愛。
阿端笑著說，孩子的愛很純粹，不在乎高矮胖瘦、不在乎是否有錢、不在乎年華老去，他只是一心一意地愛著你。（圖片提供／阿端）
簡介：阿端與Nilson是一對男同性伴侶，佑佑是他們透過勵馨基金會收養的兒子。佑佑在2024年9月底到家，目前已2歲半，有輕微遲緩狀況，需要進行早療。阿端與Nilson在育兒路上做中學，每天都更愛兒子，也每天都感受到「為人父」的感動。
【Yahoo有故事】百工百業、千人千色，每個人都是一本書，人生經驗寫下的故事各自精彩，Yahoo新聞將帶你探索這些人的故事，從平凡日常到非凡成就，從職場挑戰到生命轉折，也許每段經歷都蘊藏著勇氣與啟發。這不只是人物專訪，而是一趟理解社會、洞察人生的旅程。
核稿編輯：廖梓鈞
