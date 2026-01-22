為救人脫下面罩殉職！詹能傑暖舉曝光 同月同日生同袍哽咽：你真的太衝了

詹能傑三度進入火場救援，最終因吸入濃煙殉職，留下同仁不捨與敬意。（圖／翻攝自＠KLFD119）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，22日凌晨在安樂區火警中為搶救一名受困女子，脫下面罩協助對方脫困，最終不幸殉職。他的犧牲讓同仁難以接受，其中與他「同年同月同日生」、認識超過十年的余姓消防員哽咽表示：「真的很想罵他，你真的太衝了。」詹能傑不僅在火場奮不顧身，殉職前一天也才剛關心同仁救護勤務中是否遭血液沾染，暖舉令人格外感傷。

根據《壹蘋新聞網》報導，詹能傑於22日凌晨隨隊前往基隆市「台北生活家」社區進行滅火與搜救行動，當時一名22歲羅姓女子受困火場，他在多次進出現場搜尋後，成功找到該名女子，並將自己的空氣面罩脫下讓對方使用。隨後他因吸入大量濃煙昏倒，被同仁發現後緊急送醫，但仍宣告不治。

這起事件震撼消防體系，也牽動同仁深層情感。與詹能傑同年同月同日出生的基隆市消防局火災調查科長余宗庭表示，兩人交情超過十年，自己沒有兄弟，而詹能傑就像家人一樣。他說：「其實很希望跟他一起衝進去的是我。他是一位帶隊官，有責任執行人命搜救，但我還是很想罵他，把老婆小孩留著，自己一個人離開，我覺得不是很好。」

余宗庭回憶，詹能傑在工作上總是積極，「即便不是他的事，他也會跳出來做。」他也提到，外界或許會質疑詹能傑在火場中將面罩讓人是否過於冒險，但他認為：「他只是想要把人救出來，僅此而已。」

除了在火場英勇行動外，詹能傑在殉職前一天，亦展現出對同袍無微不至的關懷。當日下午，仁愛分隊負責處理南榮公墓砍人案件的救護勤務，部分隊員在協助傷者時接觸到血液，回隊後仍帶著擔憂。詹能傑主動詢問是否需要送醫檢查，並協助安排車輛。他一邊關心同仁狀況，一邊協調資源，語氣平和並與隊員閒談，舒緩氣氛。

當晚深夜，詹能傑隨隊投入安樂區火警搶救行動，臨上場前仍不忘提醒同仁注意屋內情況與安全。他的殉職消息傳回分隊後，同仁悲痛不已，甚至有人當場哽咽喊出：「詹能傑你給我起來喔，快點起來！」這句話，成為消防同仁最難放下的告別。

詹能傑的犧牲，不只是仁愛分隊的損失，更是消防體系中一段令人敬重的身影。他以實際行動體現責任與無私，留下的不只是任務，更是深刻的記憶。

