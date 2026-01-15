為救孫子開直播！81歲嬤玩《Minecraft》爆紅 超大顆洋蔥逼哭網友

直播行業相當競爭，無時無刻都有新的人加入，近期就有一名81歲阿嬤直播主受到關注，且她直播的內容竟是在打《Minecraft》，開台短短兩個多月，粉絲數已衝上21萬，可說是相當成功。不過，她開啟遊戲直播的背後其實藏著大大的洋蔥，感人故事曝光後，也讓不少網友為之動容，紛紛成為她的粉絲。

81歲美國阿嬤Sue Jacquot，日前在Youtube上直播自己打遊戲《Minecraft》，超高齡直播主身分在網路上引發話題。而她的遊戲直播過程中也相當單純，就是她認真的玩遊戲、與網友聊天，就是這樣的真誠擄獲了不少人，成為她的粉絲。

不過，仔細一看會發現在直播影片下，還放有募款連結，原來是阿嬤的孫子Jack先前被診斷罹患肉瘤癌，治療費用沉重，為了籌措龐大的醫療費用，才加入直播行列，而會選擇《Minecraft》，也是因為在病房內陪伴Jack時接觸到的。Sue Jacquot也坦言，一開始對遊戲並沒有興趣，但「當你有想要互動的孫子孫女時，你就會去做」。阿嬤心意感動了無數網友，雖然頻道才創立2個多月，但至今已獲得21.7萬的訂閱，第一支影片也有高達56萬的觀看數。

阿嬤的行為也在網上引發討論，「還是阿嬤最有效果了，已訂閱」、「有種早期YouTube麥塊實況的感覺」、「我上網就是為了看這個」、「阿嬤都比我強」。

另據當地媒體報導，隨著頻道人氣提升，來自全球的捐款不斷湧入，金額從象徵支持的1美元，到高達5000美元不等，且在家人和粉絲的幫忙之下，Jack也抗癌成功。

