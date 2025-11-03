為救流浪貓！7旬老婦違規過馬路遭2機車撞死 兒女目睹崩潰

老婦人為救流浪貓，疑似違規過馬路遭機車撞飛。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 苗栗縣台13線三義水美街路段發生死亡車禍，呂姓老婦人撿流浪貓回家，為向對面店家所要紙箱，疑似未留意號誌違規穿越馬路遭2部機車接連碰撞，老婦人的兒女站在馬路對面全程目睹，苗栗縣消防局獲報，緊急將呂婦送醫，無奈最終仍回天乏術，詳細肇事原因待進一步釐清。

吳姓網友在臉書「我是三義人」分享，稱自己友人突然受路人委託照料一隻小虎斑貓，原因是「呂婦跟兒女在路上撿到小貓，呂婦為了要跟對向店家要紙箱，過馬路時遭機車撞飛」，兒女坐上救護車前，不忘將流浪貓託付給他人暫時照顧。

苗栗警分局指出，2部機車與行人碰撞，造成2名機車駕駛及行人受傷送醫，轄區三義分駐所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。2名騎士受到輕傷，呂姓老婦人傷重送醫宣告不治。

民眾指出，來自基隆的呂姓婦人跟兒女利用週末假期到三義木雕街遊玩，傍晚時分看到流浪幼貓，老婦人要向對面店家索要紙箱，將小貓咪裝箱準備帶回家，兒女目睹老婦人過馬路遭撞飛，隨即奔向倒地不起的母親，神情憂急等待救護車。

