為救災注入新動力 黃文榮捐災情勘查車

基隆市在地企業家黃文榮先生（左二）捐贈基隆市消防局二輛災情勘查車，由消防局長游家懿（中）代表受贈，為基隆市救災量能注入新動力。（記者林玉棋翻攝）

▲基隆市在地企業家黃文榮先生（左二）捐贈基隆市消防局二輛災情勘查車，由消防局長游家懿（中）代表受贈，為基隆市救災量能注入新動力。（記者林玉棋翻攝）

基隆市在地企業家嶸城工程有限公司總經理黃文榮先生，日昨下午捐贈二輛災情勘查車，由消防局長游家懿代表受贈。游局長感謝黃文榮先生的大愛捐贈二輛災情勘查車，不僅可汰換老舊勘查車，更可進一步保障消防人員訓練與出勤安全，為基隆市救災量能注入新動力。

嶸城工程有限公司總經理黃文榮先生表示，自身是基隆在地人，經常看到消防人員不僅時常穿梭在路上執行救護勤務，亦出現在許多重大災害現場，深受其「人間菩薩」精神感動。儘管個人力量有限，但為落實「取之於社會、用之於社會」的理念。經與消防局接洽後，秉持「為善不欲人知」的精神，決定捐贈二輛七人座的災情勘查車，取代老舊勘查車輛，確保消防同仁出勤時的交通安全。

廣告 廣告

消防局長游家懿受贈後表示，基隆市政府近年積極提升災害搶救戰力，包括成立專責特種搜救分隊、與基隆長庚醫院簽訂相互支援協定，並編列預算購置特種搜救裝備。然而，部分人員運輸車輛因老舊影響勤務安全，黃文榮總經理的慷慨捐贈正解決了這項難題，展現民間與政府協力防災的典範。

游局長進一步指出，近年地震頻傳，面對多元複雜的災害型態，基隆市正積極充實特種搜救隊裝備，並準備參與明年度「國際搜救中型認證（NAP）」。這次黃先生捐贈的二輛災情勘查車來得正是時候，新車不僅提升運輸效率，更能支援特搜人員攜帶器材執行任務，強化整體救災效能。同時期望透過黃先生大愛無私的精神，能拋磚引玉讓更多企業與市民關注消防人員的付出與需求，共同支持城市安全建設。