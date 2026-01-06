為救血癌妻！35歲尪大欠債 好心人「捐50噸地瓜」助他

大陸中心／倪譽瑋報導

中國男子借錢也湊不出血癌的醫藥費，便有善心人士送地瓜讓他賣。（圖／翻攝自微博）

近期中國山東一位35歲丈夫的故事讓眾人密切關注，其妻子罹患白血病（血癌）醫藥費高昂，他傾家蕩產、欠債還是不夠支付，PO網求助後，一位善心人士計畫分批送給他10萬斤（50公噸）的地瓜，盼能藉販賣來湊錢。隨消息傳開與媒體報導，市場願意提供攤位，也越來越多人來和這位丈夫買地瓜，目前已售出約1公噸。

妻子罹患血癌 丈夫PO網求助獲贈地瓜

據陸媒《極目新聞》報導，來自山東省德州市的35歲男子賈長龍，2025年7月其妻子罹患白血病，他用盡身上的積蓄湊醫藥費，之後還借了許多錢，但只夠拿來初步治療，後續還有骨髓移植需要40萬人民幣（約新台幣180萬）、如果要用標靶藥物，得再花上200萬人民幣（約新台幣900萬）；已湊不出錢的他上網PO文求助。

12月10日來自山東濟南的房姓男子聯絡到賈長龍，並表示要分批運50公噸的地瓜給他，消息傳開後，濟南當地市場華強早市，還有尚膳坊飯店願意給賈長龍空間賣地瓜。

消息傳遍中國山東 眾人紛紛幫湊醫藥費

12月25日，賈長龍表示第一批1公噸的地瓜已賣掉，第二批的2公噸即將送到，其中有一半已被客人提前預訂。經過多家媒體報導後，越來越多人來找賈長龍買地瓜，也有人直接捐款「他們的幫助給了我妻子治癒的希望，我除了感謝還是感謝。」

被問到是否要上網銷售，賈長龍表示自己目前沒有那個條件，「在網路上賣比較麻煩，做出貨、客服、前端直播等，需要找一個比較成熟的系統。」加上網購東西比較便宜，自己的地瓜量又很大「我想略低於市場價，但不過於便宜，貨賣得太便宜的話會影響市場，是對好心大哥的不負責任。」

