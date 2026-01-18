為救阿北才投票反罷免？柯文哲自比「安華」嗆：國民黨別高估自己實力

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，今（18日）出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」。柯文哲致詞時提到，「要不是罷免32:0，我應該還在裡面，所以我要謝謝那天有去投票的人，相信很多人是為要把阿北救出來才去投票的，我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」 ，而坐在一旁的黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修都忍不住大笑，主持人陳智菡也緩頰「哎呀！危險發言、危險發言」。

柯文哲與黃國昌下午出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」。柯文哲致詞表示，自己離開土城以後胖了4公斤，因為妻子陳佩琪每天沒事幹，不是寫臉書就是煮飯給他吃，要想辦法吃少一點。柯文哲提到，726大罷免時，管理員每30分鐘就跟他報一次進度，他不想聽都不行，因為當時自己總覺得下個月就可以出去，所以沒有電視跟收音機。

柯文哲也提到，有位26歲的獄友因為是馬來西亞人，所以不認得他，他們聊到最後只好對他說「你知道安華（馬來西亞首相）嗎？我就是台灣的安華，差不多就是那個樣子」。柯文哲強調，剛出來時不太會講話，還有人群恐懼症，陳佩琪晚上會把他帶到中正紀念堂，讓他慢慢看到空曠的環境。

「我最後還是活著回來，前總統李登輝曾對我說『有一天可以凝視死亡時候，才可以轉過頭來開始看人生是什麼』！」柯文哲透露，他在監獄裡曾想過自己會不會死在裡面，因為律師估計他會被關34個月，「要不是罷免32:0，我應該還在裡面，所以我要謝謝那天有去投票的人，相信很多人是為要把阿北救出來才去投票的，我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」 ，而坐在一旁的黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修都忍不住大笑，主持人陳智菡也緩頰「哎呀！危險發言、危險發言」。

