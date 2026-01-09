為教養院生洗牙 母子檔同心護弱勢

雲林人醫會，固定時間到雲林教養院，幫住民洗牙。其中有一位牙醫「陳丕修」，可以說是固定班底。他說，住民大多沒有自主能力，牙齒很難維持清潔，久不顧，就會影響口腔健康，所以固定時間就會來。而他的媽媽，高齡85歲了，也都跟著來當志工，看見兒子為人群服務，感到欣慰。

人醫會來到雲林教養院，幫助民們洗牙，大部分住民都是臥床，潔牙工作很難徹底，牙結石偏多，需要定期清除。 這位牙醫師陳丕修，幾乎不缺席，而且這些年，他每次義診，都會帶著媽媽，85歲的媽媽，也沒閒著，是好幫手。陳丕修醫師的媽媽 黃淑惠：「真的很多人都需要我們的幫忙，所以我們要盡心盡力的去幫忙他們 。」

人醫會牙醫師 陳丕修：「能夠有媽媽陪伴，我更覺得幸福，能夠在六十幾歲，還有媽媽能夠陪伴我出來，做這些好事情，真的是非常的幸福 。」

除了教養院，人醫會還特地的來到照顧戶家裡。照顧戶梅芳的媽媽 陳秀甘：「平常有我幫她清洗，可是沒有辦法完全清得很乾淨，因為他嘴巴沒有張開很大，裡面的(牙齒)都清不到。」

口腔清潔很重要，如果導致牙周病，可能會有肺炎的危險，人醫會牙醫長期關懷這群弱勢朋友的口腔健康，希望能減少口腔的併發症。

