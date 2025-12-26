為整體風格補上關鍵的視覺細節！Jessica鄭秀妍同款「MIZMI」用眼神綻放時尚態度，5大輕混血感色選自然點亮更耀眼的自己！ | 柯夢波丹

COPYRIGHT: Hearst Owned

對韓系隱眼關注的人，總會在意眼神細節所帶來的整體氛圍！在舞台上總是閃耀光芒的Jessica鄭秀妍，完美詮釋「眼神決定時尚完成度」的真理，而她近期迷上的「MIZMI水見濾藍光日拋隱形眼鏡」，正是高級混血感的最愛美瞳！從5大輕混血感色選中挑出你的命定色，不用濾鏡，眼神立刻像被打開一道柔光：乾淨、柔亮，且極度有記憶點！在不經意之間展現你的日常魅力，選用濾藍光設計的鏡片，作為日常使用的一部分，快跟著 Jessica一起挑選專屬於你的 MIZMI，呈現細膩的視覺層次，讓風格被看見，也讓你成為自己生活裡最亮的焦點！

Jessica鄭秀妍同款01｜女王少女心Queen girl

自信，是眼神藏不住的秘密！無論在女團時代、SOLO出道，或是《乘風破浪的姐姐》時期，Jessica都是粉絲 Golden Stars 心中永遠的「卡皇」。舞台上所展現的自信眼神與時尚態度，延伸出同樣具有個性表現的風格選擇，MIZMI 水見濾藍光日拋隱形眼鏡 #女王少女心 Queen girl 正是其中之一。細緻灰色漸層，加上輕透暈染的鎖邊，自然呈現原生瞳的深邃眼神，搭配鵝黃色細閃點綴，呈現柔美中不失氣場的奶灰質感，可甜可御自在變化整體風格氛圍！

Jessica鄭秀妍同款02｜咖啡杯唇印Coffee time

女孩感與女人味之間恰到好處的平衡，正是Jessica給人的完美印象！要將這樣的特質透過眼神傳遞，MIZMI水見濾藍光日拋隱形眼鏡 #咖啡杯唇印Coffee time 宛如將純真與浪漫悄然揉進眼神裡。溫柔潤澤的粉紅色與奶茶色相互交織，在高顯色度的同時又能保留自然輕透質感，並以無框霧紋款式和諧地融入瞳色、釋放輕混血感電力，不只旁人一眼難忘，連自己都會忍不住多看鏡子好幾眼！

Jessica鄭秀妍同款03｜後花園夕陽Home-cooked

專屬於你的光芒，永遠值得被全世界看見！和總是閃閃發光的 Jessica 一樣，在整體風格呈現上視覺焦點更加明確，MIZMI 水見濾藍光日拋隱形眼鏡 #後花園夕陽 Home-cooked 會是一個值得關注的風格選擇！輕微細緻的鎖邊暈染設計，在視覺上帶來更集中的眼神輪廓，而淡棕色與奶茶粉色為基調，輕灑如夕陽般的金色光點，更展現出溫暖且柔和的印象，像極了被美神親吻過的流金藝術品！

Jessica鄭秀妍同款04｜紅色高跟鞋On a date

嚮往在知性中加一點性感，為整體風格添上一抹時尚氣息，跟著 Jessica 入手 MIZMI 水見濾藍光日拋隱形眼鏡 #紅色高跟鞋 On a date 就對了！精緻度拉滿的三環高光設計，彷彿任何角度都自帶璀璨奢光，存在感無可忽視卻不張揚的橘棕色輕柔光輝，與天生瞳色交映出迷人漸層，讓生命力從眼神中恣意蔓延開來，美得直擊心臟、令人怦然悸動！



Jessica鄭秀妍同款05｜童年的零食Memories



想為平凡日常增添一絲新鮮感，在整體風格呈現上的視覺焦點更加突出，MIZMI 水見濾藍光日拋隱形眼鏡 #童年的零食 Memories 是 Jessica 的壓箱寶，也是許多人在風格選擇中格外關注的一款！由三種灰色巧妙堆疊出的高級輕透，幻化宛若天生的漸變淺灰色，顯白輕混血感又仙又美，即使以輕透風格呈現、不怕高調，日常也能輕鬆駕馭，洋溢優雅氣質。戴上它即使拍照不站中間，無論在哪你就是 C 位！

「MIZMI」陪你看見更耀眼的自己、煥發獨特時尚態度



時尚的靈魂，永遠藏在那抹被點亮的眼神裡，而 MIZMI 的存在，正是為了讓這份魅力更加閃耀！從 Jessica 的舞台能量，到日常生活裡的你我，每一個人都值得用最自在的方式，展現屬於自己的高級風格。以「me is me」縮寫的 MIZMI，將美瞳日拋升級成「生活態度」，不僅以水潤、舒適、濾藍光設計呵護雙眼，更透過輕混血感五大色選，鼓勵每個人勇敢認識、擁抱那個更加耀眼的自己。今天，從選一款懂你的美瞳開始，呈現關鍵的視覺層次、眼神更亮，也讓你真正活成自己最喜歡的樣子吧！



＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載