為敵效忠罪恐成「文字獄」 國防部劃界線：採取「舉動犯」態度

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（8）日審視《陸海空軍刑法》第24條「向敵人效忠」相關規定，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，該條文涉及一年以上刑責，但「效忠」表示含義廣泛，若缺乏明確要件，恐使第一線官兵、尤其年輕義務役役男，在不慎或無意識下觸法，主張應採納司法院建議，增列「足以生軍事上之不利害」要件，以避免處罰範圍過度擴張。

王鴻薇指出，現行討論中，國防部多以「看個案」回應，但「看個案」反而讓外界感到抽象與不安，擔心役男在網路言行或日常互動上，可能因不明確的「效忠表示」而面臨一年以上徒刑的風險。她並舉例質疑，「忠誠」等字樣若出現在個人互動中，是否可能被誤認為效忠表示，凸顯修法前必須釐清法律界線。

王鴻薇進一步詢問司法院刑事廳副廳長顧正德，為何司法院在送交委員會的意見中建議，條文增列「足以生軍事上之不利害者」要件。顧正德回應，「效忠」的表示含義非常廣，且法定刑為一年以上、七年以下，若條文欠缺明確定義，處罰範圍可能過廣；因此希望透過增列要件，讓法官在個案中審查行為是否對特定法益、亦即軍事利益，造成侵害或侵害危險，以符合以法益保護為核心的立法目的。

王鴻薇表示，增列該要件可兼顧國防部需求，也能避免處罰過於廣泛、抽象。她隨後轉向質詢國防部副部長鍾樹明，指出立法院法制局也曾提到，國防部在法規預告階段曾出現相關文字，但送交立法院版本卻將其刪除，質疑刪除理由為何。

國防部法務司長吳逸聖說明，當初刪除的主要理由，是認為現役軍人只要對敵人為效忠表示，就已對軍事安全、國家利益造成實質危害；並指出國防部採取「舉動犯」態度，也就是只要有對敵人效忠之表示即成立犯罪，後續仍須由檢察官依事實認定。

王鴻薇則回應，既然國防部核心顧慮是避免軍事危害與敵情宣傳，將「足以生軍事上之不利害」明文納入條文，反可增加法律明確性，避免基層官兵因行為被認定為效忠表示而輕易「入人於罪」，甚至形成「文字獄」、「網路獄」疑慮。她也質疑鍾樹明對預告版本文字不甚清楚，認為此事攸關一年以上刑責，國防部若未充分掌握與說明，對第一線官兵的法律保障恐不足。

王鴻薇最後表示，司法院及立法院法制局的建議均屬中肯，為使法律更具明確性、降低基層官兵誤觸風險，她希望國防部採行司法院意見，將「足以生軍事上之不利害」要件納入修法方向。

