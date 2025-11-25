為文化先行者發聲 中研院推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展

中研院民族所推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展(圖片來源:中研院)

林文玲研究員介紹鮑克蘭女士的田野故事地圖(圖片來源:中研院)

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展即日起登場(圖片來源:中研院)

鮑克蘭女士的孫女鮑娟麗(左一)出席特展開幕式(圖片來源:中研院)

展覽以AI技術製作影片，呈現鮑克蘭女士的生命軌跡(圖片來源:中研院)

中央的紅色排灣族木雕版，為鮑克蘭孫子女共同捐贈(圖片來源:中研院)

展品包括新聞報導、書信、手稿等(圖片來源:中研院)

中央研究院以民族學研究所首位外籍女性研究員鮑克蘭(Inez de Beauclair)為主軸，即日起推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展，述說她畢生投入文化探索的生命歷程。中研院表示，在資訊與交通仍不發達的1950年代，這位德籍女性人類學者背著相機與筆記本，踏遍臺灣山海，透過田野調查、文獻考據與跨文化觀察，促進族群間的互動與理解。

中研院表示，鮑克蘭(1897–1981)生於德國，因戰亂輾轉於1954年自中國來臺。她先於國立故宮博物院任職，後來加入中研院民族所，響應創所所長凌純聲先生「搶救民族誌」理念，多次前往臺南、臺東、阿里山等地田野調查，更是民族所開展蘭嶼研究的重要先行者。她的研究足跡遍及中國貴州、菲律賓巴丹群島與太平洋島嶼，留下大量珍貴紀錄，為早期民族學研究奠定基礎。鮑克蘭女士後半生近30年皆奉獻於臺灣民族誌與人類學研究，1981年於臺北逝世。

中研院說明，展覽分為五大展區，「鮑克蘭女士的田野行跡」以珍貴的照片與手繪地圖，串起她在臺灣、中國、菲律賓、密克羅尼西亞等地調查的路線，呈現長時距、跨地域的研究行跡；「物件含藏的知識軌跡」展出她從多個文化圈收集的文物，透過器物細節與收藏脈絡，展現她對跨文化傳播的理論關懷與比較研究視野；「田野場域的跨文化遭遇」透過她獨具洞察力的攝影，再現六、七十年前的田野場景，包括部落日常生活到儀式活動、人際交流；「發出幽微聲響的檔案書信」以公文、信札與民族所早期檔案，呈現她在研究過程中的思索、討論與行動，也揭示了她在民族所學術網絡與制度建立中的關鍵角色；「陽光充足的南臺灣」聚焦她退休後仍持續耕耘的臺南平埔族群研究，透過影像與筆記呈現她對臺灣土地持續而細膩的關懷。

中研院指出，本次由民族所林文玲研究員擔綱策展，為期一年半的展覽以鮑克蘭女士收藏的文物、照片、田野筆記、個人書信與公文檔案為線索，試圖追尋她的研究關懷，以及在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」的角色，揭開她隱而未顯，卻極具影響力的多重身分。展覽一大亮點，是運用AI、3D全像投影與語音合成等技術，使原本靜態的照片與物件彷彿「活起來」，並讓鮑克蘭女士得以透過當代技術再次「發聲」。

