為新北市財劃法再發聲 劉和然籲蘇巧慧「黨意不要大於民意」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

面對藍白整合時程與新北市長選戰布局，新北市副市長劉和然今（24）日表示，選戰節奏應順勢而為，未來參選者必須要了解新北、熟悉基層，否則將出現空窗期；他並再度點名民進黨立委蘇巧慧，呼籲其在《財劃法》表決時「黨意不要高過新北市民權益」，否則像行政院版資訊不透明、缺乏試算，還是讓地方繼續「看臉色要錢」。

針對藍白兩黨主席見面後，提出「希望明年3月完成各縣市整合」一事，劉和然今日出席竹林山捐贈儀式，他接受媒體聯訪，表示選戰節奏應順其自然，在什麼時間點做什麼決定，會隨著情勢發展陸續出來。他強調，新北市幅員大、人口多，是台灣的縮影，未來若有人要來新北市服務，不僅要真正了解新北，也要實際參與基層工作，「沒有親身體驗，很難知道城市的需求，就容易出現很大的空窗期」。

劉和然以近期《財劃法》修法為例，指出行政院版在開會當天早上才提供資料，且沒有任何試算，引發各界質疑。他也呼籲，未來不管誰要來新北服務，都要重視垂直分配與水平分配的細節，特別是新北市多年來在人均預算分配上一直偏低，「不要因人設事、因縣市設事，新北市人口最多，分配卻最低，這需要大家一起來努力」。

劉和然也點名新北市12位立委，包括民進黨立委蘇巧慧，希望在《財劃法》相關表決時，能優先捍衛新北市民的權益。他表示，蘇巧慧既然已宣布參選新北市長，自己上次就特別拜託她，未來立法院若涉及新北權益，應注意在黨意與民意間做出正確判斷，「請她黨意不要高過我們新北市民的權益」。

至於媒體追問行政院是否太慢公布《財劃法》相關細項，造成各縣市無法編列預算。劉和然坦言，的確目前中央與地方之間的「垂直分配」仍不清楚，中央到底編列多少預算、放了多少錢下來地方，「我們內行人在看就是沒有」。他指出，除了統籌分配稅款，一般性補助款、計畫型補助款等總額來看，「我們沒有看到實質增加」。

劉和然也說，「水平分配」同樣影響重大，各縣市如何依指標分配，攸關公平性，但至今都不清楚。他強調，資訊越公開透明、討論越充分，結果越能讓各縣市越有信任感。他再次呼籲行政院儘快公布試算表及完整分配方式，並與22縣市協調，「不可能拿著空白支票進立法院，還是讓地方再看中央臉色要經費」。

照片來源：新北市府提供

