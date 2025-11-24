為新北選戰布局？ 傳已開始找地點掛看板 李四川：沒有這回事

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 距離地方選舉仍有一年多時間，不過各黨已開始對明年選戰進行布局。其中在新北市部分，民進黨已拍板提名立委蘇巧慧參選新北市長，而藍白潛在人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌。傳出李四川已開始找設置看板的地點，但李四川今（24）日被問及相關問題時強調沒有這回事，並稱不知道消息從哪裡來。

民進黨已拍板蘇巧慧參戰新北市長，藍白潛在人選包括李四川、劉和然以及黃國昌。黃國昌先前已表態要參選，並稱要和李四川比民調，劉和然則已經公布定裝照。先前李四川被問到選戰團隊已成形時，李四川僅表示現在距離選舉還很久，而他現在只有處裡輝達的團隊。

李四川今日被媒體問到，傳出本人正在找設置看板的地方，並詢問是否已經找到，李四川回應稱沒這回事，並表示不清楚這消息從哪而來。

媒體又追問，如果黨內有其他人要選，願意一起比民調？李四川則強調，就按照黨的機制去辦理。

