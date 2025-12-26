為新竹縣走更長遠的路 縣長楊文科七年來堅持走的路

新竹縣長楊文科（左三）說，縣府團隊將持續堅定前行，完成更多關鍵挑戰，為新竹縣打造更穩健、可長可久的未來。 （記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣人口已突破五十九萬人，新竹縣長楊文科表示，執政七年來，秉持「事在人為，成就未來」的理念，將過去被視為棘手、甚至長期停滯的重大建設，一項一項重新啟動，逐步累積具體成果。

楊文科指出，新竹縣以長遠視角推動多項關鍵建設，補齊長期不足的公共基礎，讓城市成長更有秩序，也更具延續性。例如台一線替代道路新闢工程最早於民國八十六年提出，當時受限於土地及經費，遲遲未有進展，但隨著新竹縣人口增加，台一線車流量大增，為有效改善現況，一上任便著手規劃新竹縣十大交通建設，更將台一線替代道路列為首要任務。完工後，有效分散台一線車流，用路人可直接銜接台六十八快速道路，避免行經市區道路造成壅塞，改善市區道路長期交通服務水準不佳的情形。

在垃圾處理方面，新竹縣長期未設置自有焚化爐，仰賴外縣市代燒垃圾，並非長久之計。為徹底解決垃圾問題，下定決心興建屬於新竹縣的垃圾熱處理設施，一一三年底完成點火試燒。設施每日可處理約五百噸廢棄物，並同步透過跨縣市代燒，加速去化縣內暫置垃圾，逐步改善新豐掩埋場長期以來的空氣與環境污染問題，並預計以五年時間完成新豐掩埋場暫置垃圾去化，為縣民打造乾淨、安心的生活環境。

產業發展則決定城市的高度與競爭力，上任後，以「五支箭」產業政策為核心，積極推動AI智慧園區，作為新竹縣產業升級的重要引擎，園區內「AI產業願景館」也即將開工，打造智慧產業新創基地，進一步強化新竹縣在全球科技版圖中的關鍵地位。

楊文科說，這些重要里程碑，不僅是新竹縣未來三十年榮景的重要根基，更與每一位鄉親的日常生活息息相關，縣府團隊將持續堅定前行，完成更多關鍵挑戰，為新竹縣打造更穩健、可長可久的未來。