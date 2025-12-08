為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了

（示意圖／Pexels）

大陸河北省赤城縣23歲應屆生李東（化名）剛畢業就陷入就業困境。一份莫名其妙的社保記錄，直接擋住了他的公務員與見習崗位之路。李東本已通過張家口市某區圖書館見習初審，但社保系統顯示，赤城縣某建築公司一年多前為他繳納過養老保險。結果，他不僅失去見習資格，還喪失了應屆生身份，無法報考心儀的公務員四級聯考崗位。

綜合陸媒報導，為了撤銷記錄，李東三次奔走涉事公司、五趟往返縣人社局，並申請勞動仲裁，但均因「記錄無法修改」、「基層單位無撤銷權限」被拒。眼見報名截止日期逼近，半年奔波無果的李東一度陷入絕望。案子進入赤城法院後，法官看到李東標註的考試截止日期，立即指示助理抓緊辦理。

法官親自前往涉事建築公司調查。經近三小時翻查舊工資帳目，公司人事專員想起，「去年年底有位李師傅在公司務工，他不會用手機轉帳，讓我們把工資打到兒子李東帳戶上。財務申報社保時，未核對勞動關係，就順手填了李東的信息。」李東父親懊悔表示，「都怪我不懂規矩，想給孩子方便，沒想到耽誤了大事。」

法官結合多年經驗提出新思路，公考和見習審核的核心是勞動關係真實性。既然社保記錄無法撤銷，就從「證偽勞動關係入手」。最終，由建築公司出具書面說明，縣人社局結合法院調查和企業舉證材料，出具補充證明，證明社保記錄屬誤錄。結果，李東順利報考公務員，今年6月完成試用期，成為某區財政局正式工作人員，圓了自己的公務員夢。

