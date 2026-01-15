為施明德一句話留立院25年拚獨立 柯建銘證實：只做到這一屆

被稱為「萬年總召」的民進黨立法院黨團總召柯建銘，今（15）日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會時，談及與施明德先生的交情，並首度表態，完成本屆任期後，將離開立法院。

柯建銘表示，「我一生有這個機會，就跟他（施明德）學習成長，這是我莫大的榮幸。」他回憶，1998年原本計畫參選縣市長，但施明德對他說，「建銘，留在國會拚國旗」，柯建銘說，這是施的原話，要他留在國會支持台灣獨立。因為這句話，他選擇留在立法院25年，擔任總召。他說，「我這一屆做完，我也是要離開立法院」，並在茶會中向施明德致意，「Nori，生日快樂。」

廣告 廣告

對於柯建銘表態只做到本屆，藍、白立委都表示尊重；同黨立委陳培瑜則讚許，柯總召對朝野互動及議事規則的熟悉，是立法院中值得尊敬的地方。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

確定出線！陳亭妃喊「六戰六勝謝龍介」 將請益賴清德、黃偉哲經驗

對手出爐！謝龍介稱「陳亭妃現在都說跟我不熟」 邀她一起簽選戰公約

妃憲大戰落敗！林俊憲向支持者說抱歉 提點市長候選人最重要的責任