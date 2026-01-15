為施明德1句話留守國會25年 柯建銘證實「下課了」：這屆做完告老還鄉

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨團總召柯建銘今（15）日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，致詞時表示做完這屆就要離開立院，除了會後向媒體證實辭意，晚間他發文緬懷施明德，想起這位「永遠的老大」在他當初猶豫是否要參選新竹市長時，勸他留在立法院，「這一留我就做了25年、1/4世紀的總召，這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。」

民進黨團總召柯建銘今（15）日表示做完這屆就要離開立院，晚間再度發文證實「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。」（圖／取自臉書／柯建銘）

柯建銘晚間發文表示，Nori（施明德）離世2年，選擇在1月13日生日當天離開，所以他只有生日沒有忌日。他說，施明德主席一生充滿傳奇、精彩、終其一生不改其志，是先知者，也是實踐者，「他堅持四不，不能背叛理想、原則、價值、台灣。」

「在政治上Nori是我永遠的老大」柯建銘回憶，施明德出獄時第一副假牙是他做的，1993年國會全面改選，能和施明德共事是他一輩子的光榮。「我受到挫折，第一個打電話來關懷ㄧ定是Nori。也是影響我最深遠的人。」

柯建銘透露，1998年縣市長選舉時，他曾請教施明德，自己是否該參選新竹市長，「Nori只說一句：市長有人選就好了，留在立法院拼國旗。這一留我就做了25年、1/4世紀的總召，這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家！」

