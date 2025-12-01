為族語教育注入活力 新北頒原民語言與教育委員雙語聘書

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今〈1〉日召開「第三屆新北市政府原住民族語言發展委員會」暨「第七屆新北市政府原住民族教育審議委員會」聯席會議，分享本市在原住民族教育推動及族語復振的政策成果，市長侯友宜出席頒發委員雙語聘書，期盼為新北市原住民族教育與語言推展注入新活力，營造更友善的原住民族文化發展及傳承環境。

侯友宜表示，新北市原住民族人口數已超過6萬3,000人，推動原住民族語言振興及文化傳承，一直是新北市政府重要施政主軸之一，上屆語發會及教審會聯席會中，委員們提案建議辦理暑期沉浸式族語夏令營，市府於今年Tanektek!「原」氣族語育樂營即推出四天三夜、夜宿校園的全時沉浸式族語營隊，從古調傳唱、採集食物等生活體驗，自然營造出讓孩子們日夜學習族語的情境。

《圖說》市長侯友宜親自頒發委員聘書。〈原民局提供〉

除此之外，本年度新北市政府出版了「樹上的魚-Lokot 鳥巢蕨」海岸阿美族語版繪本，讓族語回到孩子日常生活中，期待成為家庭共讀與文化傳承的重要媒介。

原民局長林瑋茜說，聯席會議邀請長期投入原民教育與語言工作的學者、族語教師及學生家長代表等委員共同參與，提出前瞻性政策建言，會議中，與會委員就全民原教推動、校內族語學習環境改善、跨領域民族教育合作及族語教材多元製作等議題，提出多項寶貴建議與實務經驗。

《圖說》Tanektek!「原」氣族語育樂營首度推出四天三夜、夜宿校園的全時沉浸式族語環境營隊。〈原民局提供〉

她表示，新北市政府原住民族語言發展委員會、教育審議委員會委員任期皆為2年，本年度適逢遴聘族語發展委員會23位新任委員，教審委員會委員17位新任委員，並由新北市侯友宜市長親自出席頒發委員聘書，借重專家學者、族語老師及學生家長代表的寶貴第一線實務經驗，作為市府訂定原民教育文化政策的強力後盾，聘書也依據各委員的族群別製作族語及中文雙語聘書，藉由提高族語文字於正式文書之能見度，持續推廣族語發展。

《圖說》圖為本年度新北市原民局出版之族語繪本－樹上的魚《Lokot 鳥巢蕨》海岸阿美語版。〈原民局提供〉

林瑋茜期盼新北市政府持續完善族語學習環境，確保族語教學品質與文化傳承，並規劃相關政策中、長期推動計畫，以利後續追蹤成效，進而提升族語推廣的整體效益。

此外，市府承諾，將持續蒐集各界意見，作為推動原住民族語言教育的重要依據，共同尋求最適合新北市發展的教育模式，跨域攜手開創原住民族語言與文化永續傳承的新篇章。