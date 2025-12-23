為早產兒準備一個家 荷蘭研發人造子宮

懷孕未滿28周出生的早產兒，一旦吸進空氣，肺部就可能受損，心臟也要承受更高的壓力。荷蘭研究團隊正在打造「人造子宮」，讓24到28周出生的寶寶，可以在模擬人體子宮的環境中繼續發育，降低死亡率與長期併發症風險。

早產兒的存活率與生活品質，未來或許能大幅提升，荷蘭醫療團隊研發的「人造子宮」，試圖重現母體子宮內的環境，爭取更多發育時間。

醫師暨AquaWomb 共同創辦人 范德文：「我們希望維持胎兒的，生理狀態與血液循環，讓他待在模擬母體子宮的環境，繼續發育幾星期，因為在28周出生的嬰兒，通常更強壯，也擁有更好的生活品質。」

廣告 廣告

隨著醫學進步，24到28周的早產兒，存活率雖然提高了，卻往往伴隨嚴重併發症，因為一旦離開子宮 暴露在空氣中，肺部受損的風險就會提高、心臟也要承受更高的壓力。

新生兒重症醫學專科醫師 德布德：「必須阻止嬰兒吸氣 ，防止肺部充滿空氣，因為一旦發生這種情況，有害影響就開始顯現，這意味著需要使用轉移裝置，將嬰兒從子宮，轉移到生命支持系統。」

醫師暨AquaWomb 共同創辦人 范德文：「嬰兒出生後 我們只有兩三分鐘，可以把他連接到人工胎盤，來提供氧氣和營養，因為嬰兒出生後，母親的胎盤就沒有這作用了，我認為這是整個過程中，最關鍵的一步。」

研究顯示，早產兒若能在類似子宮的環境中，發育到28周，死亡與後遺症風險都將明顯下降，這項人造子宮技術，未來可能重塑新生兒加護治療的方式。

更多 大愛新聞 報導：

