為時尚界引入經典紅！義大利「時尚皇帝」范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

在業界被譽為「時尚皇帝」義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）週一（19日）與世長辭，享耆壽93歲。時尚圈皆同表哀悼，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）甚至表示「義大利失去了一位傳奇人物」。

根據路透社報導，范倫鐵諾基金會在社群平台Instagram上表示，范倫鐵諾在親人的陪伴下，於羅馬寓所辭世。同時訊息也透露，葬禮將於本週五（23日）上午11時於羅馬舉行。

范倫鐵諾創立了自己的同名品牌，並打造出全球時尚帝國，推出具標誌性的「范倫鐵諾紅」；他曾表示，「我認為身穿紅衣的女子總是很迷人，是女英雄的完美形象」。

這位傳奇時裝設計師是家中的獨子，1932年出生於義大利帕維亞省沃蓋拉的一個富裕家庭，年輕時曾在米蘭和巴黎學藝，之後在設計師讓·德塞（Jean Dessès）的工作室當學徒。1959年回到家鄉，翌年在羅馬市中心開設了自己的同名品牌，以高級訂制時裝、晚禮服、皮革產品等深受客戶歡迎。

1991年，美國影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone，右）在法國巴黎與瓦倫蒂諾（左）見面，並出席時尚發表會。（圖／美聯社提供）

在攀上高級時裝界的頂峰後，范倫鐵諾於2008年退休，後卡達基金Mayhoola以約3億美元的價格將公司收購，因此不再擁有公司的控制權。法國奢侈品集團開雲集團2023年收購了30％的股份，並承諾從2026年起全面收購，但隨後將計畫推遲到最早2028年。

對於「時尚皇帝」離世，時尚圈皆同表哀悼；義大利總理梅洛尼更認為范倫鐵諾是「無可爭議的風格與優雅大師，義大利高級時裝的永恆象徵」，義大利失去了一位傳奇人物。

