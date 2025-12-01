為暢意出遊做準備 打疫苗防流感重症

流感如果沒有及時治療，萬一演變成肺炎、心肌炎等重症，可能會導致死亡。還有，別以為流感只會威脅高齡者、嬰幼兒。其實，年輕人如果患有免疫系統疾病、糖尿病、氣喘，或者體重過重、過輕，都是流感重症的高風險族群。要如何防範？聽聽醫師的建議。

NS機場內人手一箱行李，準備開心出遊，然而在流感疫情升溫之際，高風險族群出國前，千萬不要忘了做這件事。台北慈濟醫院感染科主任邱勝康：「最主要就是老年人 大於65歲的，這是高風險族群，那另外就是本身有慢性疾病的，就是心臟 肺部 腎臟 肝臟 或是腫瘤，或是接受一些免疫治療的病患，這都是高風險，很強烈地建議你 在出國前兩周 ，就要來去接種這個流感的疫苗。」

廣告 廣告

醫師指出，除了長者容易感染後演變成重症外，其它像是5歲以下孩童、孕婦、癌症患者、另外包括因為長途旅行或長期熬夜，導致自體免疫力低下者，這些民眾都更需要提高警覺。台北慈濟醫院急診部主任楊久滕：「第一個就是要打疫苗，那第二個是有流行期間， 他盡量怎麼樣 戴口罩 要注意洗手， 那不要在公共場所， 去那人多的公共場所，或是密閉空間， 盡量避免自己被傳染， 那有症狀趕快就醫。」

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！朱月嬌的悄悄話

京都食堂愛心餐 青年志工共造福

