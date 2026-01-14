為更生人提供強而有力的後盾 士檢表揚48位榮譽觀護人 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

士林地檢署13日由法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏及士林地檢署檢察長張云綺親自頒贈表揚，更生人復歸社會的關鍵角色，積極協助犯罪預防工作的48位榮譽觀護人；其中8位榮譽觀護人更是士林地檢署法律宣導團的成員。

士檢表示，士林集文化、美食、藝術與旅遊於一身，核心景點常讓無數旅人留連忘返，在多樣化的融合環境中，有一群事業有成、充滿活力與熱情的榮譽觀護人，他們在受保護管束人（更生人）假釋出獄後，默默陪伴守護他們，深怕他們再次跌倒。

保護司副司長林秀敏主講「司法保護工作（現行政策說明及宣導）」，有條不紊的說明司法保護的政策及核心工作，除了讓榮譽觀護人重視微觀輔導層面外，也能放寬思維的空間，拓展司法保護視野。

洪信旭表示，感謝榮譽觀護人長期結合資源，即時提供更生人生活、工作及家庭支持等各項協助，對觀護業務的付出與貢獻，為觀護工作注入活力，共同推動溫暖有感的柔性司法。

張云綺表示，感謝在場的榮譽觀護人，不但協助輔導個案及參與犯罪預防工作，更挹注各項資源，幫助更生人度過生活難關，這股力量成為更生朋友翻轉人生的關鍵，也勉勵榮譽觀護人持續提供強而有力的支持後盾，點亮更生朋友的未來。

士林榮觀協進會理事長洪良鑑表示，每一位更生人雖然有不完美的過去，但如果能協助他們撕下標籤，減少謀職碰壁及修補家人關係，才能讓復歸之路更加平順。

在典禮中，尤為顯著的是「特殊貢獻獎」，由洪良鑑親自致贈給士林地檢署科長林世裕，感謝林科長與人為善，古道熱腸，不但嫻熟業務，也是行政管理高手，在各項硬體設備維護上，屢屢提供最專業及最前瞻的意見與協助。

