為曹西平辦「最後演唱會」追思會 乾兒子小俊送「哨子」追憶

台北市 / 武廷融 綜合報導

藝人曹西平於2025年12月29日猝逝，享壽66歲。乾兒子Jeremy（小俊）負責處理後事，他在今(21)日發文表示，將在27日為曹西平舉辦「最後演唱會」追思會，開放喜愛曹西平的友人和粉絲到場參加。小俊也說，當天將會送一個小禮物「哨子」給大家，「希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」

曹西平去年底在家中猝逝，各界都相當不捨。負責處理後事的乾兒子小俊今日發文公布，將在1月27日舉辦曹西平追思會【率真・謝幕】。小俊表示，曹西平生前是一個很怕麻煩別人的人，還曾說過「人走了就走了，安安靜靜的就好」，因此讓他一度猶豫是否該舉辦追思會。小俊說，他想起曹西平曾說「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」

廣告 廣告

因此，他們最終決定不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。小俊表示，這場活動不限於任何人，歡迎各位喜愛曹西平的友人和粉絲來，「請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」

另外，小俊也表示，當天特別準備了一個小禮物「哨子」送給大家，希望用這最後的喧譁與燦爛，送曹西平開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。小俊說，他將會帶著四哥留下來的愛與精神，把這份真心相伴延續下去。

原始連結







更多華視新聞報導

曹西平疑高血壓猝逝！乾兒子哀慟 三哥返台「兄弟情都在」

綜藝金句.哨聲成絕響！ 藝人曹西平逝世享壽66歲

綜藝金句.哨聲成絕響！ 藝人曹西平逝世享壽66歲

