為替癌父籌醫藥費⋯她盜賣34瓶肉毒桿菌！義大醫技員抱80萬元出庭換免關

義大大昌醫院驚傳內鬼！曹姓女子為院內醫療技術人員，因為缺錢花用，利用職務之便分批竊取肉毒桿菌34瓶轉賣，不法所得高達約26萬元。醫院發現後報警，曹女坦承犯行，高雄地院審理後，依侵占罪判處曹女2年徒刑，但考量她願意以肉毒桿菌3、4倍價格賠償醫院，宣告緩刑3年。

判決指出，曹姓女子工作單位為是義大大昌醫院國際美容醫學中心，負責保管、盤點院內肉毒桿菌；2022年10月，曹女因為父親罹癌，需要籌措龐大醫藥費，最後竟然接受了前同事的提議，將保管的肉毒桿菌竊出，以88折出售。

醫院清點數量後，發現肉毒桿菌遭竊，報警找小偷，才查出原來是自家人監守自盜，曹女3年來一共偷出34瓶，若以市價7700元的肉毒桿菌來算，一共賺近26萬元。曹女坦承犯行，高雄地方法院審理時，她帶著80萬現金出庭，希望獲取院方原諒。不過，院方委任律師痛斥侵占醫院財物變賣牟利，嚴重背叛醫院所託付，不願和解。

法官認為，曹女雖然未獲醫院原諒，但願意以肉毒桿菌販售之不法所得3、4倍金額作為賠償，且又已以30萬元辦理清償提存，足信曹女展現痛改前非並願承擔法律責任的決心，依業務侵占罪判刑2年，宣告緩刑3年，須向公庫支付10萬元，並參加法治教育課程2場次。

