為期三天靈鷲山向陽而生成長營 帶領普仁學子在山海間立願啟程

靈鷲山慈善基金會「二０二六靈鷲山向陽而生成長營」隊輔和學員開心交流體驗。 （靈鷲山佛教教團提供）

記者吳瀛洲／新北報導

靈鷲山慈善基金會「二０二六靈鷲山向陽而生成長營」，以「立願啟程」為主題，邀集來自全台高中職及大專院校的普仁學子齊聚一堂，在三天二夜的沉浸式體驗中，引導學子探索內在潛能，播下「利他」與「造福」的善種子，在相互照映中看見向陽而生的希望之光。

為期三天二０二六靈鷲山向陽而生成長營廿七日結業，靈鷲山慈善基金會為學員與志工頒發證書，期盼青年學子帶著在東北角山海間累積的能量向陽精神走向未來，成為照亮社會的溫暖力量。

廣告 廣告

「二０二六靈鷲山向陽而生成長營」昨學員在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前進行「向陽發願儀式」。 （靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山慈善基金會指出，營隊於廿五日至廿七日在靈鷲山聖山園區福城、金佛殿、善法大樓及福容飯店等場域登場，首日以「命中注定」破冰活動拉近學員距離，並結合福城導覽與尋寶任務，引導學員在互動中思考生命中重要的福氣與價值。

第二天進入核心素養培訓，透過「潛能開發」與「黃金溝通」課程，協助學員辨識自身特質與優勢，並於模擬情境裡學習將視角從個人延伸至社會與環境，在團隊合作中建立互助互信的社群關係。晚間還有「心光晚宴同學會」，學員與隊輔透過音樂與表演交流情感，成為營隊情感連結的高光時刻。

廿七日活動尾聲進行「向陽發願儀式」，隊輔與學員在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前，鄭重寫下覺醒的潛能，並發願帶回生活中實踐「利他」行動，及持續精進的學習方向，並簽名做為對自己的承諾。