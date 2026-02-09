為期15天！新北春節安全維護今啟動 侯友宜：讓市民安心過年

侯友宜、警察局局長方仰寧與民防大隊長吳建亨頒贈民防中隊長慰問金。新北市警局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市「115年加強重要節日安全維護工作」自今（9）日22時起至23日24時止，為期15天全面啟動，新北市政府整合警察、消防、憲兵及協勤民力，強化治安、交通與為民服務，讓市民安心過好年。

今晚任務啟動時，新北市長侯友宜與副市長朱惕之在市府6樓大禮堂慰勉第一線同仁，邀集警察局、消防局、憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護等夥伴，發放加菜金並致贈慰問品，感謝大家在年節期間堅守崗位、守護城市。另市議會議長蔣根煌與副議長陳鴻源亦分別前往新莊、永和等地慰勉警察分局、消防分隊及守望相助隊，向警、消與民力夥伴致上敬意。

廣告 廣告

全體與會人員大合影。新北市警局提供

侯友宜表示，市府將持續推動「簡政便民、行動治理、智能城市」，也勉勵執勤同仁主動關懷弱勢家庭與需要協助的個案，適時轉介社福單位，讓守護更貼近人心。

活動現場新北市政府警察局亦展示115年相關「安心五大面向」亮眼數據，展現市府在加強重要節日維護期間強力肅清「黑、槍、毒、賭、詐」犯罪的決心，相關數據統計（統計時間：115年1月1日起至2月8日止）如下:

一、掃黑(強力掃蕩黑道幫派):查獲涉及詐欺集團組織犯罪的治平案件17件44人，查扣現金165萬餘元及其餘贓證物(點鈔機、金融卡、手機、筆記型電腦)。

二、肅槍(強力查緝非法槍械):查獲槍砲案件8件8人，查扣制式短槍2枝，改造槍枝7枝，子彈132顆。

⬆️市長侯友宜頒贈警察局，由局長方仰寧代表受頒（配合14分局長一同上台）。新北市警局提供

三、緝毒(全面查緝毒品源頭):查獲各級毒品案件1073件1086人，查扣各級毒品29.84公斤，破獲毒品咖啡包2,478包，依托咪酯菸彈143顆。

四、緝賭(強勢取締非法賭博):查獲賭博案件121件512人，查扣現金280萬餘元，後續清查金流1億餘元。

五、打詐(全面掃蕩詐欺集團):查獲詐欺案件123團167人，查扣不法所得新臺幣8300餘萬元，黃金2.3公斤，自小客車1部及其餘贓證物(手機、點鈔機、提款卡、存摺、印章)。

議長蔣根煌會同新莊分局長陳保緒慰問新莊分局同仁（議長線）。新北市警局提供

新北市警察局長方仰寧表示，新北市警察局呈現「安心五大面向」亮眼數據，其核心目的是為了做好加強重要節日安全維護工作，透過預防性強力掃蕩奠定治安穩固基礎；此外將於春節期間持續將加強人潮易聚集處所、大眾運輸場站及交通樞紐之巡守，強化治安狀況及交通疏導狀況，確保治安平穩及民眾出遊順暢；針對交通安全部分，新北警對毒(酒)駕採取「零容忍」絕對立場，將運用科技設備精準執法，嚴防違法行為威脅用路人生命安全；同時提醒民眾善用165反詐騙專線防範詐騙，亦可申請「護鈔服務」保障提領現金安全，新北警將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，全力守護市民春節平安。