為李四川量身打造？藍白合力一敲「李四川條款」修法過關！設3副市長以後免看人口

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

被外界稱作「李四川條款」的《地方制度法》修正案，今（21）日在藍白合力下於立法院三讀通過。修法最大亮點，是取消直轄市需達250萬人口才能增設第三位副市長的限制，改為所有直轄市統一配置3名副市長。這也意味著，即便台北市人口跌破門檻，仍可維持3席副市長編制。

被外界稱作「李四川條款」的《地方制度法》修正案，今（21）日在藍白合力下於立法院三讀通過。（圖／方炳超攝）

根據內政部10月戶政統計，台北市人口僅剩244萬1713人，已不符現行規定。若副市長李四川因投入新北市長選舉而請辭，北市府原本依法只能保留2席副市長，無法再補人。國民黨團主導修法，被外界解讀為替李四川未來動向預留行政布局，避免北市府因人口下降削弱行政量能。

本次修法由台北市三位藍營區域立委李彥秀、王鴻薇及羅智強提出，再由國民黨與民眾黨共同提出修正動議，內容包括《地方制度法》第55條（直轄市）原規定副市長2名，人口超過250萬得增設1名。在修正後，所有直轄市一律設置3名副市長。

《地方制度法》第56條（縣市）原規定各縣市1名副縣（市）長，人口達125萬得增1名。修正後則人口達全國總人口2％以上的縣市，可增設第2名副縣（市）長。

此外，修法同步調整縣市府一級主管任用規範，除主計、人事、警察、稅捐、政風等依法另有專業任用規定外，其餘一級主管比照簡任十二職等，由地方首長自行任免，強化地方人事彈性。

在藍白席次佔優勢下，相關修法在院會表決時順利過關。立法院長韓國瑜敲槌宣布條文三讀完成，「李四川條款」正式入法，引發朝野後續政治效應討論。

