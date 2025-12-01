為李有宜被冷暴力感到不值！朱蕙蓉發文大酸黃國昌：射後不理渣男心態

民眾黨創黨元老朱蕙蓉今也宣布退黨。 圖：取自朱蕙蓉臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜與創黨元老004號朱蕙蓉昨日相繼宣布退黨，引發熱議。對此號朱蕙蓉今（1）日再發長文，「民眾黨的愛民？愛在哪裡？」並提到李有宜退黨一事，直指黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，讓人不寒而慄，力挺空降團再用冷暴力逼人自己退出，大酸黃國昌把射後不理渣男心態發揮到最巔峰。

朱蕙蓉發文回憶，多年前與丈夫收到創黨004與005號黨證的時候相視而笑，心中有一點點驕傲得意感。不是因為我們是創黨元老；而是感動我們的朋友竟然創黨了。從頭到尾，兩人沒有問過創什麼黨？叫什麼名字？為什麼要創黨？從來沒有享受名號好處或是禮遇，先生因為年紀較大擔任過草創期的中常委，自己始終沒有過問，只是替他開心，退休後的老博士，有事情做有會議要開。

她感慨，民眾黨創黨之初的宗旨，除了民進黨原先的清廉勤政愛鄉土，更得意的添加上愛民，如今的實況，前任黨主席，在市長任內市長室收取現金數次⋯目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中，現任黨主席在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄。

朱蕙蓉大酸黃國昌，面對美國爸爸道德標準的相應不理，以及疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他；談及李有宜被黃國昌子弟兵空將冷壓迫一事，她怒轟，面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更是公開表示：「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度！真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌。讓她納悶，「民眾黨的愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉表示，從年初要選黨主席之初，就跟丈夫商量不退黨因為要保留選舉權，當時自己在年初就被罰停權半年。所以那時候被停權之下，退黨也沒有意義。緊接著丈夫生病，過世，她要調整自己、整理辦理後事半年有餘，在選完黨主席後與丈夫曾有一次的商量，看看新任黨主席做什麼？怎樣帶領？怎樣對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

最後，朱蕙蓉再度為李有宜抱不平，她注意到李有宜勤跑基層行程與態度，也注意到有空降婦女團與站台掃街活動等，但都不見李有宜，讓她好奇李有宜到底是在面對什麼時間點跟什麼人後，忽然要回歸求學並退出政黨，直到地方掛起掛起黃國昌與周曉芸大型看板，得知李有宜退黨後第一時間，「我知道自己終點到了」。

