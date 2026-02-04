為枋寮彩虹藝鐵暖身 九大書法名家揮毫

▲「枋寮用真、馬上擁好運」春聯活動，由枋寮鄉長洪茂豐(右五)、屏東縣議員黃建溢(左四)、屏東縣綠色能源發展協會理事長顏銘志(左五)、寶晶能源獨立董事丁澈士(右四)與書法名家聯合開筆。

【記者 王雯玲／高雄 報導】屏東縣綠色能源發展協會日前於1月31日與2月1日在枋寮彩虹藝鐵辦理「枋寮用真、馬上擁好運」免費致贈春聯活動，邀請知名書法家李銘煌、黃共和、吳麗貞、陳恒在、許徫荐、丁澈士、林斐蘭、林春德、陳柏蓁聯席揮毫，每日限量180幅春聯，深受枋寮鄉親歡迎。

▲枋寮充滿陽光與正能量，現場曬春聯，就像是把冬日陽光注入每位老師的筆墨中，讓祝福更有能量。

開筆儀式由枋寮鄉長洪茂豐、屏東縣議員黃建溢與書法名師們寫下「枋寮用真情、馬上擁好運」，象徵與會來賓與主辦單位對枋寮的深情，希望每位拿到春聯的朋友，都能馬上迎來好運。

因為是現場揮毫，許多民眾直接在陽光下曬春聯，增添了幾分詩意，屏東縣中華書學研究會理事長黃共和解釋，枋寮充滿陽光與正能量，現場曬春聯，就像把冬日的暖陽注入每位老師的墨寶。

主辦單位屏東縣綠色能源發展協會理事長顏銘志表示，本活動感謝寶晶能源與屏東縣中華書學研究會協辦，期盼新的一年，透過文化藝術來祝福屏東鄉親「馬上好運、馬上幸福、馬上美夢成真」

知名書法家亦是寶晶能源獨立董事的丁澈士教授的墨寶深受歡迎，丁澈士教授微笑著說，寶晶能源除推動綠色能源之外，對透過文化藝術造福鄉里也不遺餘力，在枋寮成立辦公室後已成為枋寮的一分子，更期盼能與枋寮一起共好。

屏東縣綠色能源發展協會強調，綠色能源是世界各國的潮流，未來，協會期許成為綠色能源與民眾之間的橋樑；同時，協會將深耕屏東，透過書法與文化藝術，把「永續、共好、共生」的理念，呈現在每一次的文化藝術活動當中。

屏東縣綠色能源發展協會呼籲，原本文學大師余光中筆下「車過枋寮」的枋寮已耳目一新，而2月7日是枋寮彩虹藝鐵熱鬧開幕的日子，枋寮愈來愈有魅力，而「枋寮彩虹藝鐵」已成為大家前來枋寮一遊的甜蜜理由。（圖／記者王雯玲翻攝）