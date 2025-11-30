為林姿妙翻案？ 監院認有農地農用

宜蘭縣長林姿妙涉及「農地農用證明」核發不當等案件，監察院報告指出爭議的羅東1558土地具農用狀態。（本報資料照片）

宜蘭縣長林姿妙涉及「農地農用證明」核發不當等案件，一審遭宜蘭地院依圖利罪等判處12年6月有期徒刑，相關案件仍在二審審理中。不過，監察院報告引用多名承辦人與現場勘查紀錄，指出爭議的羅東1558土地上共種99棵芭樂樹、樹長了2公尺多，研判已具農用狀態，調查報告雖然沒有指責宜蘭地院判決，但認為農業部宜檢討修訂現行認定標準，為基層建立更明確執行依據。

案件起於林姿妙因指示縣府相關單位違法核發羅東鎮公正段1558號土地的「農地農用證」，讓地主陳正勳等人免繳112萬6803元土地增值稅，一審以圖利罪等遭重判12年6月有期徒刑，該案上訴至二審，尚未宣判。

監察委員蔡崇義、陳景峻、王美玉等人提出「宜蘭縣縣長林姿妙等人涉犯貪汙經法院判決有罪案」調查報告質疑相關認定，引用實地勘查官員認為，該土地種了99棵芭樂樹、樹也長了2公尺多。

多位承辦人表示，核發農用證是依據現況，而經現場及航照圖確認土地上已有完整芭樂園栽植，樹齡與高度皆顯示為農業經營狀態，且「少量砂石不影響農作」是各縣市共同執行判準。他們也強調，「本於權責認定有農業使用」，台灣目前農地認定制度屬「現況判斷」，執行標準在各縣市皆一致。

監察院調查認為，現行「農業用地作農業使用認定及核發證明辦法」第5條規定，有關農業用地不得認定為作農業使用之認定，農業部宜進一步檢討研議修訂，建立明確執行標準。