為柯文哲修法？ 最挺罪犯法案11日將排審 法務部：應以公共利益為核心

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法務部今指出，修法應以整體公共利益為核心，不能犧牲社會治安與國家刑罰權，籲請立法院審慎評估。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕民眾黨與國民黨立法院黨團近期推出刑事訴訟法修正案，擬制被告勾串不能羈押、搜索時可自由活動打電話、羈押日數減半等規定，引發法界譁然，認為這些行為很多是為柯文哲修訂，被質疑是「柯文哲條款」，更幫詐團、毒販、洗錢犯大開方便之門。法務部今指出，修法應以整體公共利益為核心，不能犧牲社會治安與國家刑罰權，籲請立法院審慎評估。

法務部指出，據統計，去年法院准予羈押案件中「詐欺」案件占66.6%、「毒品」案件占13.2%，合計達79.8%，顯示羈押制度主要適用於集團化及重大危害治安及人民權益犯罪案件；羈押制度核心目的在於防止被告逃亡及保全證據，以確保國家刑罰權。若刪除勾串法定羈押原因，將無法即時保全證據，嚴重影響犯罪溯源及集團性犯罪偵辦。

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現今犯罪型態多有共犯結構，就連近期發生的醫美集團偷拍案件及依托咪酯販毒集團等，共犯間常透過通訊軟體聯繫，有高度串供及滅證風險。貿然刪除此事由，將難有效防止被告勾串共犯，甚至威脅證人，增加追查主嫌、犯罪網絡等難度，嚴重衝擊犯罪被害人權益保護。

法務部表示，我國羈押期間與德國、歐洲主要國家相較並無過長情形，倘若縮短羈押期間，不利偵查機關有效鞏固事證、溯源斷根。且詐欺集團、跨境毒品及洗錢案件，常涉及數位鑑識、金流分析、虛擬資產追查及跨境司法互助等作業，均需相當時間完成；以太子集團洗錢案為例，涉案被告眾多，且透過科技錢包與地下匯兌多元化、大規模洗錢，如修法將使檢察官壓縮必要偵查時間，在未徹查犯罪網絡情形下即偵結，會嚴重影響證據完整性及溯源成效。

此外，這次修法中提及偵查中不得限制通訊，恐增加串證及證據滅失風險；另限制檢察官夜間訊問，也會影響即時偵查作業；修法調整羈押抗告程序，將影響防逃機制及審查效能。

法務部指稱，司法是社會正義最後一道防線，法律制度應發揮捍衛社會安全，保障民眾權益及抗衡犯罪功能，制度設計應兼顧證據保全、被害人保護及重大犯罪偵辦需求，否則將使司法難以發揮功能，真實發現受阻、刑罰權落空，社會安全與民眾權益都將遭到嚴重侵害。籲請立法院審慎評估修法，以兼顧程序正義、社會安全及刑事司法制度有效運作。

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