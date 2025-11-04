為柯文哲叫屈！陳佩琪怒揭中央卡大巨蛋內幕

▲前民眾黨主席柯文哲近期恢復自由身。（圖／NOWNEWS記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押1年後近期恢復自由身，其妻子陳佩琪時常發文分享生活點滴，更在昨（4）晚指出，她過去常去家附近的南門市場中繼站買菜，但後來那塊地被中央放到長雜草，讓柯文哲想到就火大，尤其大巨蛋開幕時中央卡他1年10個月，她怒控民進黨黑心和邪惡無法想像，呼籲台灣人此生再也別投民進黨。

陳佩琪昨晚發文表示，她住的地方去東門傳統市場買菜比較近，不過南門市場有段時間在改建，臨時中繼市場搬來住家附近，那時也常去南門中繼市場採買，她記得先生當市長時， 很在意南門中繼市場的生意好不好，還常要她去幫忙拍宣傳廣告。

陳佩琪提到，後來南門市場原大樓改建完畢，市場搬回原址，空出來的中繼市場，先生說規劃要讓東門市場改建時使用，結果，因為中繼市場的地是中央的，中央說要收回自己使用，還說規劃都做好了，收回後沒三兩下就拆個精光，但又幾年過去了，一塊地空盪盪地晾在那裡，任憑風吹、日曬、雨淋兼長野草，反正寧願再怎麼廢，就是不讓台北市使用，餐桌上跟先生談到這個，他不由得火冒三丈。

陳佩琪說，更氣的還有，中央為了卡柯文哲開幕大巨蛋，一個防火避難設備的審查章不蓋就是不蓋，拖了一年十個月，直到他們自己台北市長選輸了，才心不甘情不願蓋了章、讓下一任新市長去開幕。這兩件事情，當時的內政部長和行政院長是誰，大家可以去查一下。

陳佩琪痛批，民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，他們的眼界、肚量和心思就只有這樣，就是他們自己的權位和利益，不只對付先生主政的台北市，甚至在中央掌權後，把台灣下一代的路愈走愈窄，愈走愈困難，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到什麼程度才肯罷休呢？台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨。

