為柯文哲獨留陳昭姿 民眾黨爆內訌！麥玉珍酸「留下來就會過」？

民眾黨前黨主席柯文哲日前為白委陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過。（中時資料照，民眾黨團提供）

民眾黨前黨主席柯文哲為「兩年條款」態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，結果引發其他要卸任的白委不滿。白委麥玉珍先出面反酸，「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」隨後白委林國成也質疑，考試及格者要卸任、考試不及格就留任，外界看來是不太符合邏輯。

麥玉珍6日於媒體群組表示，「法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。」

廣告 廣告

麥玉珍指出，自己在兩年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。

麥玉珍強調，法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果，過程中民眾黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨團也在「有必要性、對國家有未來」前提下，依法協商、形成制度共識，今年1月2日柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。

麥玉珍說，「民主政治本就有不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，而非個人去留可以左右。」反問若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。

麥玉珍重申，民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」，立委依制度輪替，是民主政治的常態；若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

麥玉珍稱，不論是2年或4年都是服務，真正重要的不是個人下一個位置，而是政黨是否具備清楚、可持續的人才培養與政策延續機制，「社會真正關心的不是『換誰』，而是政策能否延續、人才是否留下、政黨是否永續發展。」呼籲外界給民眾黨一些時間，2026 年將提出更清楚、更成熟的整體布局，未來卸任委員也將在不同角色、不同領域持續服務社會。

而林國成也於昨也在政論節目中表示，自己身為一個不分區立委，當然尊重黨中央，「我舉例，如果用『個案沒有通過』就可以留任，考試及格人就要卸任、考試不及格人就要留任，基本上外面看起來是不太符合邏輯」。

林國成再指，自己主推勞工政策，包括勞保條例要倒閉的66條法定撥補、69條確定給付，「看黨團都沒有動作，最後3個月我去拜託國民黨團總召傅崐萁，我一拜託，隔天就馬上排案，這當然沒有爭議」。

林國稱認為，很多人講說「你們考試有及格的都要下來，考試不及格的要繼續讀，這是什麼邏輯？」黨部要如何做決定，他們要遵守，「但是老百姓的觀感，也請我們中央黨部還是要看一下」。

【看原文連結】